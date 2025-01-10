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Молдова посилила перевірку поштових відправлень і вантажів з України

Ірина Бура
glavcom.ua
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Молдова посилила перевірку поштових відправлень і вантажів з України
На такий крок молдовська сторона пішла після того, як 7 січня в аеропорту Кишинева при перевірці вантажних посилок прикордонна поліція виявила саморобний вибуховий пристрій
фото з відкритих джерел

Огляд вантажів з України у терміналах проводитимуть із «додатковими суворими заходам контролю безпеки

У Молдові управління цивільної авіації вирішило посилити заходи безпеки для поштових відправлень та вантажів з України. Про це пише «Європейська правда».

На такий крок молдовська сторона пішла після того, як 7 січня в аеропорту Кишинева при перевірці вантажних посилок прикордонна поліція виявила саморобний вибуховий пристрій, замаскований під іграшку.

Тож тепер Група з управління ризиками авіаційної безпеки Молдови пішла на введення «додаткових заходів для запобігання подібним ситуаціям та забезпечення максимального рівня безпеки на повітряному транспорті».

«Таким чином, всі поштові відправлення та вантажі, що відправляються з України, були віднесені до категорії «Вантаж та пошта підвищеного ризику», – заявила молдовська сторона.

Огляд вантажів з України у терміналах проводитимуть із «додатковими суворими заходам контролю безпеки, які будуть застосовуватися на невизначений термін.

Нагадаємо, узбецька авіакомпанія Qanot Sharq заявила про скорочення кількості рейсів до російських міст Москва і Санкт-Петербург з 20 січня по 6 березня.

До слова, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

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Теги: Молдова аеропорт вибухівка Україна поліція пошта

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