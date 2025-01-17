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У Києві наркоторговець заради конспірації орендував спеціальну комірку для «товару»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві наркоторговець заради конспірації орендував спеціальну комірку для «товару»
Фасував та зберігав кокаїн чоловік не у себе вдома, а у спеціально орендованій комірці у сусідньому будинку 
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Під час обшуку у секретній комірчині знайшли та вилучили товару на понад 300 тис. грн

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який продавав у столиці кокаїн, спеціально орендуючи комірку для його зберігання. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 44-річному уродженцю Житомирської області у незаконному придбанні та зберіганні кокаїну з метою подальшого збуту, а також збуті (ч. 2 ст. 307 КК України).

Правоохоронці затримали зловмисника під час збуту чергової дози наркотиків
Правоохоронці затримали зловмисника під час збуту чергової дози наркотиків
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Слідством встановлено, що підозрюваний у Києві продавав з «рук у руки» по $150 за дозу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України під час збуту чергової дози наркотичного засобу. Під час обшуку його автомобіля знайшли 10 пакетів кокаїну, вже розфасованих для продажу.

Речові докази, вилучені під час обшуку
Речові докази, вилучені під час обшуку
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Фасував та зберігав кокаїн чоловік не у себе вдома, а у спеціально орендованій комірці у сусідньому будинку. Під час обшуку там знайшли та вилучили товару на понад 300 тис. грн.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 млрд грн. Про це заявив Голова Національної поліції України Іван Вигівський. За словами Вигівського, це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів. Повідомляється, що до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад 2 тис. злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 

Вигівський наголосив, що раніше поліцейські були орієнтовані на встановлення та затримання «закладчиків» наркотиків, нині акцент на викритті виробників та організаторів наркобізнесу.

До слова, у Києві судитимуть 11 учасників злочинної організації, які під час комендантської години збували важкі наркотики та перевозили повій.  

Теги: Київ наркотики поліція

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