У ліцеї підліток поранив ножем свого однокласника: відкрито справу

Спершу матір та потерпілий не мали претензій до хлопця, однак невдовзі жінка звернулась до поліції із заявою

У листопаді минулого року, у місті Рівне, в одному з міських ліцеїв підліток поранив ножем свого однокласник. Однак кримінальну справу відкрито тільки 20 січня 2025 року. Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Повідомляється, що 21 листопада минулого року офіцер служби освітньої безпеки повідомив, що учень 9-го класу отримав рану стегна. Тоді ж до освітнього закладу прибули працівники ювенальної поліції. Вони зʼясували, що 14 річний юнак приніс до ліцею ніж, який демонстрував однокласникам.

Під час цієї розваги його однокласник отримав колоту рану стегна. Втім, як пояснив кривдник, завдати умисної шкоди товаришу не мав.

Зазначено, що ані матір, ані потерпілий парубок претензій не мали. Однак невдовзі жінка звернулась до поліції із заявою.

«За фактом інциденту у рівненському ліцеї розслідується кримінальне провадження. Дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження)», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, що у мережі поширилось відео, на якому вчитель б'є учня. З'ясувалось, що подія сталась на Рівненщині. У Вараській громаді в одному з ліцеїв вчитель кілька разів долонею вдарив учня 8-го класу. Поліція Рівненської області відреагувала на подію.

Повідомляється, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту щодо побиття вчителем учня у Вараській громаді, що на Рівненщині. Також ініційовано проведення перевірки у ліцеї, залучені всі необхідні служби.

У поліції зазначили, що мати учня у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає.