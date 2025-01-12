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Окупанти атакували Запоріжжя БпЛА, є постраждалі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Окупанти атакували Запоріжжя БпЛА, є постраждалі
За словами Федорова, через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя
фото: Запорізька ОВА

В постраждалих вибухові травми та поранення кінцівок

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя у неділю ввечері постраждало двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Згодом Федоров повідомив про вибухи в області.

За словами Федорова, через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя. Тоді він зазначив, що, попередньо, одна людина постраждала.

Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до двох осіб. Обох медики доправляють до лікарні.

Керівник ОВА згодом уточнив, що в постраждалих вибухові травми та поранення кінцівок. Стан чоловіка і жінки наразі оцінюють як середньої важкості.

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фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжія 8 січня загинули 13 людей. Ще 109 отримали поранення. Всього надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.  

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ». 

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Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Володимир Зеленський Telegram безпілотник Іван Федоров поранення

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