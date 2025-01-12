Окупанти атакували Запоріжжя БпЛА, є постраждалі

За словами Федорова, через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя

В постраждалих вибухові травми та поранення кінцівок

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя у неділю ввечері постраждало двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Згодом Федоров повідомив про вибухи в області.

За словами Федорова, через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя. Тоді він зазначив, що, попередньо, одна людина постраждала.

Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до двох осіб. Обох медики доправляють до лікарні.

Керівник ОВА згодом уточнив, що в постраждалих вибухові травми та поранення кінцівок. Стан чоловіка і жінки наразі оцінюють як середньої важкості.

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фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжія 8 січня загинули 13 людей. Ще 109 отримали поранення. Всього надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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