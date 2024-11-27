На Вінниччині чоловік вдарив ножем працівника ТЦК

«Бо він хотів відправити мене на війну!», – так військовозобов’язаний пояснив свій вчинок

25 листопада у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки селища Тростянець Вінницької області 57-річний військовозобов’язаний чоловік прийшов до центру по повістці і вчинив напад на сержанта. Чоловік завдав військовому удар ножем в область правої ключиці. Про ситуацію повідомив Гайсинський РТЦК та СП.

У РТЦК змінили справжні імена учасників події з метою не розголошення персональних даних.

«Випадок, який стався 25 листопада 2024 року в другому відділі Гайсинського РТЦК та СП (селище Тростянець) – кричущий. Мимоволі запитуєш себе: кому потрібна перемога – чи не нам всім? 57 років – стільки військовозобов’язаному Миколі Р., який прийшов сьогодні по повістці до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП... Проте чомусь військовозобов’язаний Микола Р. переконаний, що саме для нього ворог – це людина, яка… була мобілізована ще в грудні 2022-го», – йдеться у повідомленні.

У результаті нападу постраджав військовий, 53-річний сержант.

«Той, хто у 2022 році призваний на військову службу по мобілізації до військової частини А4712, де неодноразово виконував бойові завдання та лише в липні 2023 року за станом здоров’я був переведений для подальшого проходження служби до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП», – розповіли в ТЦК та СП.

Постраждалий чоловік має 75-річну матір, дружину та двох доньок.

Як пояснив свій вчинок нападник

«Звичайна планова робота з військовозобов’язаними обернулася… замахом на вбивство. Сержант Г. опинився в реанімації, бо отримав удар ножем в область правої ключиці від свого земляка військовозобов’язаного Миколи Р., спокій і добробут якого воїн захищав з 2022 року, не шкодуючи ні свого життя, ні здоров’я та докладаючи всіх сил для того, щоб війна не дійшла до рідного краю», – додали у ТЦК та СП.

У результаті нападу у сержанта пошкоджена артерія, кровотеча, він опинився у реанімації…

«Бо він хотів відправити мене на війну!», – такими словами 57-річний військовозобов’язаний Микола Р. пояснив свій вчинок… Така б лють мала бути спрямована на ворога, але на жаль Микола Р. вирішив в інший спосіб і тепер – потрапить за ґрати», – зазначили в пресслужбі Гайсинського РТЦК та СП.

Допис Гайсинського РТЦК та СП скриншот допису

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. Поранень зазнав старший солдат, який наразі перебуває на лікуванні у госпіталі. У командуванні наголосили, що ТЦК– це режимний обʼєкт, у випадку загрози життю військовослужбовців – вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Раніше стало відомо про напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Яворів Львівської області. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. За інформацією військових, працівник ТЦК, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць Яворова на нього напали й вдарили важким тупим предметом по голові.