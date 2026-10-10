Потужний землетрус сколихнув Панаму: є руйнування

Поштовхи магнітудою 7,7 пошкодили будівлі та інфраструктуру

У Панамі стався потужний землетрус, який спричинив руйнування в кількох провінціях країни. Місцева влада повідомила про пошкоджені споруди та травмованих, а після основного поштовху в регіоні зафіксували численні повторні коливання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Associated Press.

За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда основного землетрусу становила 7,7. Спочатку сейсмологи оцінили її у 8 балів, згодом скоригували показник до 7,6, а потім оновили до 7,7. Епіцентр розташовувався неподалік від населеного пункту Піталоса-Арріба в провінції Еррера, приблизно за 10 км від поверхні залягав осередок підземних поштовхів.

мапа: АР

Де зафіксували руйнування

Найбільше пошкоджень зафіксували в центральних провінціях Панами – Еррера, Верагуас і Лос-Сантос. У місті Пенономе частково обвалилися історичні споруди, зокрема частина собору, а також елементи будівлі губернаторства та готелю Dos Continentes. В окремих районах повідомляли про тріщини на дорогах і пошкодження житлових будинків.

Поштовхи відчувалися й у столиці Панама-Сіті, де люди виходили з будівель на вулиці. Коливання також відчули в сусідніх країнах, зокрема в Колумбії та Коста-Риці.

фото: АР

Associated Press повідомило про кількох травмованих. Зокрема, в Пенономе людину поранило уламками частково зруйнованої споруди. На момент публікації агентство не повідомляло про підтверджені випадки загибелі людей. Масштаб пошкоджень продовжували оцінювати місцеві служби.

фото: АFР

Після землетрусу сталися нові поштовхи

Після основного землетрусу в регіоні зареєстрували понад 45 повторних підземних поштовхів. Серед них був і окремий сильний землетрус магнітудою 6,6. Повторні коливання посилили занепокоєння мешканців, які залишалися на вулицях після евакуації з будівель.

фото: Reuters

Попередження про цунамі скасували

Після землетрусу американська система попередження про цунамі повідомила про потенційну небезпеку для тихоокеанського узбережжя низки країн Центральної та Південної Америки. У переліку були Панама, Колумбія, Коста-Рика, Еквадор, Перу, Нікарагуа, Гватемала, Сальвадор і Мексика. Попередження також стосувалося Гаваїв.

Згодом попередження про цунамі скасували. За даними американської системи попередження про цунамі, чинних попереджень щодо цієї події більше немає.

Як працює інфраструктура

Після підземних поштовхів роботу метро та міжнародного аеропорту Токумен тимчасово призупиняли з міркувань безпеки. Влада також оголосила про закриття навчальних закладів, поки фахівці перевіряли стан будівель та інфраструктури.

фото: Reuters

Водночас адміністрація Панамського каналу повідомила, що водний шлях продовжує працювати. Президент країни Хосе Рауль Муліно закликав населення зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями служб.

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Нагадаємо, Панама розташована в сейсмічно активному регіоні Тихоокеанського вогняного кільця. Землетруси різної сили регулярно відбуваються в країнах цього поясу через рух тектонічних плит. Раніше «Главком» повідомляв про потужний землетрус у Японії, який пошкодив будівлі та інфраструктуру.