Священник говорив про смерть, а за мить на нього впав хрест: моторошні деталі трагедії

Священник загинув під час меси в Еквадорі

Остання проповідь католицького священника була присвячена швидкоплинності життя

В еквадорському місті Гуаякіль 17 жовтня під час богослужіння загинув католицький священник Патрісіо Альфредо Санчес Молінарі. На нього впало велике дерев’яне розп’яття, яке відірвалося від стіни за вівтарем. Незадовго до трагедії священнослужитель виголосив проповідь про смерть і швидкоплинність людського життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Трагедія сталася під час меси, яку транслювали наживо у Facebook. Приблизно на 27-й хвилині богослужіння велике дерев’яне розп’яття несподівано відірвалося від стіни та впало на священника, вдаривши його по голові.

На відеозаписі, який згодом поширили в соціальних мережах, видно, як Патрісіо Санчес Молінарі звертається до парафіян. За мить конструкція падає на нього.

Внаслідок удару священник знепритомнів. Присутні у храмі парафіяни одразу кинулися йому на допомогу та викликали швидку.

Особливу увагу після трагедії привернула остання проповідь священнослужителя. Незадовго до загибелі він говорив про неминучість смерті, швидкоплинність життя та важливість часу, проведеного з Богом і близькими людьми.

Як повідомляє New York Post, священник закликав парафіян цінувати кожну мить життя. Згодом саме під час цього богослужіння він отримав смертельну травму.

Наступного дня, 18 жовтня, архідієцезія Гуаякіля офіційно підтвердила смерть Патрісіо Альфредо Санчеса Молінарі. Відповідне повідомлення оприлюднили на сторінці архідієцезії у Facebook.

Наразі причина падіння великого дерев’яного розп’яття залишається невідомою. Офіційних пояснень про можливі пошкодження конструкції або несправність кріплень, які утримували хрест на стіні, не оприлюднили.

Патрісіо Альфредо Санчес Молінарі належав до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя, представників якого називають редемптористами.

Редемптористи – це католицьке чернече згромадження, офіційна назва якого – Згромадження Найсвятішого Ізбавителя. Його члени займаються проповідницькою діяльністю, проводять богослужіння та допомагають людям, особливо тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Згромадження заснували в Італії у 1732 році, нині його представники служать у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні.

Він служив настоятелем церкви Матері Божої Неустанної Помочі в центральній частині Гуаякіля. Раніше священнослужитель працював у місті Вінсес, розташованому в провінції Лос-Ріос.

Священник регулярно проводив богослужіння та транслював меси на власних сторінках у соціальних мережах. Саме під час однієї з таких трансляцій і сталася трагедія, момент якої потрапив на відео.

Нагадаємо, раніше у Києві з одного з куполів Софійського собору впав триметровий хрест. Інцидент стався вночі 14 січня 2022 року через сильний вітер. Хрест доправили на експертизу, а фахівці розпочали позапланове обстеження куполів святині. Внаслідок падіння конструкції ніхто не постраждав.