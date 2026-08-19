Іспанію сколихнула серія нових землетрусів, пошкоджено будинки

Найсильніший поштовх магнітудою 4,7 стався приблизно за 10 км від Гранади

Іспанську провінцію Гранада 18 серпня сколихнула серія землетрусів, унаслідок яких пошкоджено будівлі та постраждали щонайменше троє людей. Влада також обмежила доступ туристів до знаменитого палацово-фортечного комплексу Альгамбра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними Національного географічного інституту Іспанії, сталися три землетруси магнітудою понад 4. Найпотужніший поштовх магнітудою 4,7 зафіксували о 10:37 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався поблизу міста Гохар приблизно за 10 км на південь від Гранади.

Землетрус був поверхневим. Такі поштовхи відчуваються сильніше та мають більшу ймовірність спричинити локальні пошкодження будівель, ніж глибші землетруси аналогічної магнітуди. Невдовзі після першого поштовху сталися ще два слабші землетруси у сусідніх містах.

Щонайменше троє людей отримали легкі травми. Одного з постраждалих, неповнолітнього, доправили до лікарні.

Поштовхи пошкодили переважно житлові будинки. На стінах з'явилися великі тріщини, подекуди від фасадів відкололися фрагменти, а на тротуари впала цегла. Місцева влада закрила адміністративні будівлі, музеї та спортивні об'єкти. Медичні центри продовжили роботу.

Метрополітен Гранади як запобіжний захід обмежив швидкість руху поїздів до 30 км/год. Місцеві ЗМІ також повідомляли про евакуацію кількох готелів. Через землетруси було частково обмежено доступ відвідувачів до Альгамбри – одного з найвідоміших туристичних об'єктів Іспанії.

Нова серія поштовхів сталася лише через кілька днів після землетрусу магнітудою 5,0, який сколихнув Гранаду в суботу. Тоді було пошкоджено будинки та автомобілі, а Альгамбру тимчасово закривали. Минулого року комплекс відвідали близько 2,7 млн людей.