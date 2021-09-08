Велосипедна ДТП у Борисполі. Дитину шпиталізували з поламаним черепом

Судячи з повідомлення, дитина каталася на велосипеді без нагляду батьків та без належних захисних засобів

Дитину відправили в обласну лікарню для подальшого лікування

У Київській області у Борисполі в лікарню потрапила дитина після того, як впала з велосипеда після зіткнення з іншим велосипедом. Про це повідомляє місцевий мешканець Ілля Луців на сторінці у Facebook.

«В лікарню доставлена дитина 10 р. Відбулася ДТП між двома велосипедистами... Після проведеної КТ встановлено діагноз : ЧМТ, перелом черепа без зміщення. Дитину відправили в обласну лікарню для подальшого лікування», – написав очевидець.

Судячи з повідомлення, дитина каталася на велосипеді без нагляду батьків та без належних захисних засобів.

У коментарях під повідомленням люди закликають Патрульну поліцію Борисполя звернути увагу на цей інцидент. «Велосипедистів стало більше, і майже всі просто проїжджають пішоходні переходи, а не проходять, тим самим створюючи аварійні ситуації. Можливо провести відповідні заходи?», – написав Олег Романов.

Нагадаємо, у центрі Києва велосипедистка знесла жінку. Велосипедистка, рухаючись по тротуару на великій швидкості, збила жінку, яка опинилась на її шляху.

Як повідомлялося, на трасі під Києвом автомобіль збив дівчинку на велосипеді. Унаслідок події 10-річна дівчинка отримала травми, її шпиталізували до дитячої лікарні столиці.