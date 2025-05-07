Спецслужби США посилюють шпигунство за Гренландією – WSJ

Жителі острова на акції: «Ми не для продажу»

Медіа: Національна розвідка під керівництвом Габбард отримала директиву зосередити зусилля на зборі даних

США активізують розвідку щодо Гренландії. Зазначено, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила розвідувальну кампанію щодо Гренландії, направивши національні служби для збору інформації про рух за незалежність острова та ставлення до можливого видобутку природних ресурсів на його території.

За даними джерел медіа, національна розвідка під керівництвом Тулсі Габбард отримала директиву зосередити зусилля на зборі даних, що стосуються цієї території.

Гренландія, що є частиною Данії, вже не вперше стає об'єктом уваги США, зокрема президента Трампа, який неодноразово висловлював бажання придбати цей стратегічний острів.

США особливо зацікавлені в Гренландії через її багаті природні ресурси, включаючи рідкоземельні метали, необхідні для виробництва електромобілів і вітрових турбін, а також потенційні запаси нафти та газу.

Острів має стратегічне значення для національної безпеки США в Арктиці, і хоча захоплення Гренландії на рівні держави залишається питанням, що не має правового підґрунтя, Трамп не виключає жодного варіанту для реалізації цієї мети.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп поновив свою загрозу застосування військової сили для анексії Гренландії, та заявив, що не виключає можливості приєднання самоврядної данської території до складу Сполучених Штатів. Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News, пише «Главком».

В цій заяві Трамп наполягає на тому, що острів потрібен США для цілей національної безпеки. «Я не виключаю цього», – сказав він Крістен Велкер з NBC News в інтерв’ю. «Я не кажу, що збираюся це зробити, але я нічого не виключаю».

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає варіант придбання Гренландії, запропонувавши острову фінансові переваги, що значно перевищують поточну підтримку від Данії. Про це повідомляє Newsweek, передає «Главком».

Трамп неодноразово називав потенційне володіння Гренландією «абсолютною необхідністю» для США, хоча ця ідея була жорстко розкритикована з боку влади як самої Гренландії, так і Данії. Попри це, його адміністрація продовжувала опрацьовувати можливість оцінити найбільший у світі острів.