Розвідники вже не потрібні? Трамп планує значне скорочення працівників ЦРУ – WP

Планується скоротити ще тисячі людей з інших підрозділів розвідувального товариства США

Адміністрація Дональда Трампа планує значні скорочення персоналу в Центральному розвідувальному управлінні та інших великих розвідувальних підрозділах США. Як передає «Главком», про це пише Washington Post з посиланням на джерела.

За даними видання, адміністрація повідомила законодавців, що має намір скоротити штат ЦРУ приблизно на 1200 співробітників протягом кількох років.

Також планується скоротити ще тисячі людей з інших підрозділів розвідувального товариства США. Йдеться, зокрема, про Агентство національної безпеки – секретну службу, яка спеціалізується на криптології та глобальному електронному шпигунстві.

ЦРУ публічно не розголошує чисельність свого персоналу, але вважається, що вона становить близько 22 тис. людей. За даними WP, серед приблизно 1200 людей, яких планують скоротити, є кілька сотень тих, хто вже вирішив достроково вийти на пенсію.

І директор ЦРУ Джон Реткліфф, і директорка Національної розвідки Тулсі Габбард обіцяли оптимізувати свої агентства та, за наказом президента Дональда Трампа, скасували програми різноманітності, рівності та інклюзії, звільнивши персонал, який працював над цими питаннями.

Нещодавно Габбард оголосила, що Офіс Директора Національної розвідки (ODNI) вже на 25% менший і більш економний, ніж коли вона прийшла на посаду в лютому. При цьому ODNI має координувати величезний розвідувальний апарат з 18 окремих шпигунських агентств.

Нагадаємо, щонайменше 121 тис. федеральних держслужбовців у США було звільнено після приходу до влади американського лідера Дональда Трампа у січні цього року. Як передає «Главком», про це повідомила телекомпанія CNN із посиланням на власні підрахунки.

За даними видання, масові звільнення торкнулися близько 30 відомств, але найбільше постраждало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – після кількох хвиль скорочень персоналу його діяльність було припинено. Міністерство освіти звільнило 51% своїх співробітників та закрило 7 із 12 регіональних відділень. Значної кількості службовців втратили Міністерство житлового будівництва та міського розвитку США та національні інститути охорони здоров'я, що входять до складу Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб.

До слова, глава США Дональд Трамп обіцяв зменшити державні витрати, однак американський уряд за перші 100 днів його президентства витратив на $220 млрд більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Також діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.