Як ухилянти намагаються виїхати з України: прикордонники назвали найпопулярніші способи

В Україні і надалі фіксують спроби незаконного перетину кордону, проте їхня кількість різко не підскочила

Спроби українців призовного віку втекти з країни від набуття чинності закону про мобілізацію не побільшало, проте вони все одно відбуваються щоденно. Про це в ефірі телемарафону 9 червня повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилась, але фактично такі спроби залишаються щоденно», – сказали в ДПСУ.

За словами Демченка, в Україні і надалі фіксують спроби незаконного перетину кордону, проте їхня кількість різко не підскочила.

Українці намагаються незаконно перетнути кордон через пункти пропуску, де це можна зробити легально. Але порушники мають із собою підроблені документи або ж ховаються в конструкціях транспортних засобів. Проте більшість спроб, за його словами, відбуваються на зеленій ділянці кордону – поза межами пунктів пропуску.

Демченко зазначив, що останнім часом більшість таких порушників вдається виявляти і затримувати на кордоні із Молдовою та Румунією.

«Хоча і на інших ділянках кордону з іншими країнами Європейського Союзу ми також затримуємо таких порушників», – додав він.

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях».Оприлюднені Львівською військовою адміністрацією дані, ймовірно, неповні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує адміністрацію про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном.

Також стало відомо, що цього літа прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області. Про це повідомляє пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісніка в коментарі для «Медіа агентство АСС».

До слова, у Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні за спроби незаконного перетину, негайно доставляють до ТЦК. Співробітники прикордонної служби мають право викликати поліцію, яка проведе адміністративне затримання і доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування. Про це заявив у коментарі «Суспільному» помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.