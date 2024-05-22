Максимальна увага прикордонню: Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті

Володимир Зеленський: «Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також у Сумській»

Сьогодні, 22 травня, президент України Володимир Зеленський заслухав дві доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зараз максимум уваги приділяється усьому прикордонню. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Говорив сьогодні з генералом Сирським щодо фронтової ситуації. Доповідь головкома була вранці й от нещодавно», – сказав Зеленський.

За його словами, напрямки основних боїв не змінилися. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки, а також Купʼянський у Харківській області.

«Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також у Сумській. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту», – зазначив президент.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку.