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Втрати ворога станом на 18 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 18 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 815-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 18 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:

  • особового складу‒ близько 491080 (+1210) осіб;
  • танків ‒ 7560 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин  ‒ 14595 (+43) од.;
  • артилерійських систем  – 12639 (+36) од.;
  • РСЗВ  – 1071 (+0) од.;
  • засоби ППО  ‒ 801 (+1) од.;
  • літаків  – 354 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10108 (+35);
  • крилаті ракети ‒ 2203 (+3);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.;
  • підводні човни ‒- 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од.;
  • спеціальна техніка  ‒ 2075 (+6).
Втрати окупантів станом на ранок 18 травня 2024 року
Втрати окупантів станом на ранок 18 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 травня:

  • у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі чотири ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – чотири судна; з них два рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – п’ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні. Із початку минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ. 

На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони. 

Теги: Генштаб фронт війна втрати

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