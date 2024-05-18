Втрати ворога станом на 18 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 815-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 18 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:

особового складу‒ близько 491080 (+1210) осіб;

танків ‒ 7560 (+13) од.;

бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43) од.;

артилерійських систем – 12639 (+36) од.;

РСЗВ – 1071 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 801 (+1) од.;

літаків – 354 (+1) од.;

гелікоптерів – 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10108 (+35);

крилаті ракети ‒ 2203 (+3);

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.;

підводні човни ‒- 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од.;

спеціальна техніка ‒ 2075 (+6).

Втрати окупантів станом на ранок 18 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 травня:

у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі чотири ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – чотири судна; з них два рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – п’ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні. Із початку минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ.

На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони.