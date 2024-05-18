Втрати ворога станом на 18 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 18 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 17 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:
- особового складу‒ близько 491080 (+1210) осіб;
- танків ‒ 7560 (+13) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43) од.;
- артилерійських систем – 12639 (+36) од.;
- РСЗВ – 1071 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 801 (+1) од.;
- літаків – 354 (+1) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10108 (+35);
- крилаті ракети ‒ 2203 (+3);
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.;
- підводні човни ‒- 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2075 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 17 травня:
- у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі чотири ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – чотири судна; з них два рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря – п’ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні. Із початку минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ.
На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони.
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