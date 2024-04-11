Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удари по українській енергетиці потрібні Росії для майбутнього наступу – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удари по українській енергетиці потрібні Росії для майбутнього наступу – WSJ
На думку експертів, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони України може стати критичною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Масштабні удари ракет і безпілотників по енергетичній системі України відбуваються на тлі скорочення постачання від західних партнерів

Удари по українській енергетиці необхідні Кремлю для того, щоб створити підґрунтя для майбутнього наступу. Це необхідно не лише для руйнації цивільної інфраструктури, але і для виснаження української протиповітряної оборони. Про це пише The Wall Street Journal.

Перед поточними ударами, що знищують теплову генерацію, російські війська ударили по гідроелектростанціях. На думку експертів, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони може стати критичною. 

WSJ цитує прессекретаря Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон, яка вважає дії Росії черговою спробою зламати дух українського народу та занурити Україну в темряву.

Видання вважає, що дії Росії проти України мають тепер інший характер – нову тактику і більші наслідки. Ключова відмінність – Росія цілить тепер не по розподілу, а по генерації. Ці удари точніші та концентровані.

Масштабні удари ракет і безпілотників по енергетичній системі України відбуваються на тлі скорочення постачання від західних партнерів воєнного спорядження та боєприпасів, зброї. Суттєво скористалась і фінансова підтримка. Зменшення запасів змушує Україну намагатися захищати тільки окремі локації та міста.

Зазначимо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T.

Читайте також: Без ТЕЦ та ТЕС. Чи витягнуть атомні станції українську енергетику?
Теги: війна енергетика електроенергія обстріл наступ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень
ЗСУ за добу відбили понад 50 атак росіян – Генштаб
9 квiтня, 07:35
Столтенберг повідомив, що створення фонду на 100 млрд євро для України буде погоджено до липня
Столтенберг розповів, коли з’явиться фонд підтримки України на €100 млрд
8 квiтня, 18:35
Аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій
Аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій
6 квiтня, 06:00
170 років тому союзницькі війська Британії, Франції та Османської імперії розгромили російську армію
«Константинополь за три дні». Історія, яку росіяни погано засвоїли Досвід
30 березня, 09:45
Остап Бринський був фахівцем з публічних закупівель у сфері охорони здоров’я
Знаний аналітик пішов добровольцем. Згадаймо Остапа Бринського, який загинув під Бахмутом
30 березня, 09:00
Захоплення Часового Яру ще більше закріпило б південно-західний фланг окупантів на ділянці Бахмут-Соледар
Аналітики розповіли, що дасть окупантам захоплення Часового Яру
25 березня, 07:01
Через російські обстріли пошкоджено понад 100 будівель
Поліція назвала кількість жертв внаслідок масштабного удару по Україні
22 березня, 16:30
Генеральниий директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто
«А де під час війни був ти?» Соціолог Володимир Паніотто – про нові лінії поділу українців соціум
20 березня, 14:40
Удари дронів Служби безпеки вже принесли значний результат Україні
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
14 березня, 13:54

Події в Україні

Удари по українській енергетиці потрібні Росії для майбутнього наступу – WSJ
Удари по українській енергетиці потрібні Росії для майбутнього наступу – WSJ
Окупанти пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків
Окупанти пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків
The New York Times: Україна має знайти баланс між мобілізацією і ризиком знищення цілого покоління
The New York Times: Україна має знайти баланс між мобілізацією і ризиком знищення цілого покоління
В України закінчилися ракети для Patriot та Iris-T – військовий аналітик
В України закінчилися ракети для Patriot та Iris-T – військовий аналітик
Росіяни мінують сільськогосподарські угіддя на окупованих територіях
Росіяни мінують сільськогосподарські угіддя на окупованих територіях
Руйнування Трипільської ТЕС: «Укренерго» звернулося до українців
Руйнування Трипільської ТЕС: «Укренерго» звернулося до українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
У Києві пролунали вибухи
31K
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
13K
Мобілізаційний законопроєкт: список основних положень
13K
Зростання кількості злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців
6866
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
6230
У Туреччині через економічну кризу відбулася «революція» пахлави

Новини

Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Сьогодні, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:53
Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Сьогодні, 06:00
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України радить науковцям переймати досвід Ейнштейна
Вчора, 19:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua