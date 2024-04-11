Удари по українській енергетиці потрібні Росії для майбутнього наступу – WSJ

На думку експертів, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони України може стати критичною

Масштабні удари ракет і безпілотників по енергетичній системі України відбуваються на тлі скорочення постачання від західних партнерів

Удари по українській енергетиці необхідні Кремлю для того, щоб створити підґрунтя для майбутнього наступу. Це необхідно не лише для руйнації цивільної інфраструктури, але і для виснаження української протиповітряної оборони. Про це пише The Wall Street Journal.

Перед поточними ударами, що знищують теплову генерацію, російські війська ударили по гідроелектростанціях. На думку експертів, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони може стати критичною.

WSJ цитує прессекретаря Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон, яка вважає дії Росії черговою спробою зламати дух українського народу та занурити Україну в темряву.

Видання вважає, що дії Росії проти України мають тепер інший характер – нову тактику і більші наслідки. Ключова відмінність – Росія цілить тепер не по розподілу, а по генерації. Ці удари точніші та концентровані.

Масштабні удари ракет і безпілотників по енергетичній системі України відбуваються на тлі скорочення постачання від західних партнерів воєнного спорядження та боєприпасів, зброї. Суттєво скористалась і фінансова підтримка. Зменшення запасів змушує Україну намагатися захищати тільки окремі локації та міста.

Зазначимо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T.