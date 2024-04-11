Кремль цинічно прокоментував атаку на українську енергетику

У Шойгу заявили, що масштабна атака була відповідь на удари України по нафтогазові галузі та енергетиці РФ

Російське військове керівництво визнало, що завдало удару «високоточною зброєю» повітряного та морського базування

Міноборони країни-агресокри цинічно повідомило, що масштабна атака на енергетику України була відповіддю на спроби України завдати шкоди нафтогазовій галузі та енергетиці РФ. Про це йдеться в заяві міністерства в Telegram.

Зокрема міноборони Росії, очільником якого є Сергій Шойгу, стверджує, що завдало удару «високоточною зброєю» повітряного та морського базування, а також безпілотниками по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України.

Традиційно Москва заявила, що цілі досягнуто, а «усі об'єкти вражені».

«В результаті порушено роботу українських підприємств військової промисловості, зірвано перекидання резервів до районів бойових дій, а також утруднено постачання паливом підрозділів та військових частин ЗСУ», – вигадали у Міноборони Росії.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.