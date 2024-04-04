Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Політична турбулентність у США. Випадковість чи неминучість?

glavcom.ua
«Якщо б Білий Дім справді хотів надати Україні необхідну сучасну зброю і фінанси, то він би гарантовано знайшов можливості і шляхи»
фото: Depositphotos

Американська демократія – вона настільки заплутана та прецедентна, що за реального бажання можливо все

За часів Леоніда Кучми виникла не тільки загальновідома багатовекторність. Яка була реалізована таким чином, що голова РНБОУ Володимир Горбулін відповідав за взаємодію з США, а його впливовий заступник Олександр Разумков – за взаємодію з рф. І це дозволяло Україні успішно лавірувати між Штатами і росією.

А ще у цей час вигадали і улюблену відмазку всіх українських президентів під назвою «не вистачає повноважень». Наполягають, наприклад, Штати з МВФ припинити дотувати з бюджету збиткову комунальну сферу, а Кучма розуміє, що таке рішення викличе спротив у суспільстві. І починає розповідати американцям: та я ж «за» обома руками, але та сфера регулюється виключно законом, а депутати, кляті, голосувати не хочуть, і нічого не вдієш...

Зараз в мене складається враження, що в цю гру «президент за підтримку України, а Конгрес не погоджується», з нами грають США.

Вибачте, але якщо б Білий Дім справді хотів надати Україні необхідну сучасну зброю і фінанси, то він би гарантовано знайшов можливості і шляхи. Американська демократія – вона настільки заплутана та прецедентна, що за реального бажання можливо все.

Лише подивиться на те, що витворяє Дональд Трамп і що почали витворяти з ним.

Трамп публічно виступає руйнівником світового безпекового порядку значно загрозливішим, ніж той недолугий путін. Бо президент США таки може розвалити НАТО, на відміну від недоімператора всього Кремля.

Не дивно, що Трампа, який потоптався по багатьох червоних лініях, почали тягати по судах, на одному з них призначали таку заставу, що Трамп через своїх адвокатів чесно зізнався, що не потягне. А якщо спробує заплатити, то грошей на передвиборчу кампанію не залишиться. І гудбай всім надіям на повернення у Білий Дім і страшну помсту всім, хто, як вважає Трамп, його образив.

І ось тут самий незалежний і принциповий американський суд раптово зменшує заставу до суми, яку пропонували трампові юристи. Тобто, якійсь договорняк Трампа з Білим Домом точно відбувся, наслідком чого і стало пом'якшення суду.

Тобто, механізми впливу і домовленостей всередині тамтешнього політикуму існують. Але вмикаються лише у дійсно важливих для Штатів моментах. І виконання американських обіцянок Україні щодо невпинної допомоги, судячи з усього, до таких не відноситься.

Тому що нам продовжують розповідати, що республіканський конгрес все заблокував, і зробити з цим нічого не можливо. А спікер Конгресу Майк Джонсон натякає, що допомога Україні може повернутися. Але у вигляді кредитів...

Будемо сподіватися, що прийнятний варіант буде знайдено. Все стане зрозумілим вже за тиждень, коли конгресмени повернуться з відпочинку. Тому що гра в недостатність повноважень у американському виконанні реально підриває віру в останню супердержаву світу. А також в те, що політична турбулентність у США є випадковою, а не запланованою.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: політика Дональд Трамп путін США демократія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль поставив перед вчителями завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління»
Російська «Профілактика» – як росіяни перевиховують українських підлітків
12 березня, 15:05
Мерилін Монро похована поруч із Г'ю Гефнером, засновником Playboy
Несподіваний лот: в США місце в мавзолеї поруч з Мерилін Монро виставлено на аукціоні
4 березня, 17:20
За словами Кірбі, РФ хоче нав’язати світові думку, що нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом
Білий дім прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
5 березня, 03:20
Шольц спростував існування готового мирного договору між Росією та Україною
Шольц прокоментував заяви про «готовий мирний договір» України з РФ
6 березня, 06:50
Лідер демократичної меншості вкотре закликав ухвалити допомогу Україні
Лідер меншості в Палаті представників окреслив дедлайн для схвалення допомоги Україні
14 березня, 07:55
Адмірал Роб Бауер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
21 березня, 15:10
НАТО не хоче воювати, але якщо дійде до війни – треба бути готовим перемагати
Адмірал НАТО розповів, звідки Альянс очікує удару Росії
23 березня, 14:08
Стосунки Еббі і Бріттані з Джошем залишалися поза увагою, оскільки близнючки вели спокійне і непублічне життя
Найвідоміші у світі сестри-сіамські близнючки вийшли заміж (фото)
1 квiтня, 10:49
Міст, який перетинає річку Арканзас, залишатиметься закритим доти, поки його не оглянуть
У США вдруге за тиждень баржа врізалася у міст (відео)
1 квiтня, 07:17

Олександр Кочетков

Політична турбулентність у США. Випадковість чи неминучість?
Політична турбулентність у США. Випадковість чи неминучість?
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
Ракетна атака на Київ: ворог шукає слабкості у протиракетній обороні
Ракетна атака на Київ: ворог шукає слабкості у протиракетній обороні
Теракт у Росії. Хто замовник та які будуть наслідки?
Теракт у Росії. Хто замовник та які будуть наслідки?
Зброя, яка припинить війни?
Зброя, яка припинить війни?
Орбан озвучує Трампа чи Путіна?
Орбан озвучує Трампа чи Путіна?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
14K
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
11K
Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці
11K
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
8835
Китай призвів до глобального надлишку сонячних панелей
7102
Похрестився у «Свідка Єгови» під час війни і відмовився воювати. Суд ухвалив вирок

Новини

Потап спробував виправдатися за «російське ретро» в Німеччині: вийшло не дуже
Сьогодні, 17:05
«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Сьогодні, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Сьогодні, 14:05
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
Сьогодні, 13:42
СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua