Українці Угорщини вимагають від свого депутата здати мандат за поїздку до окупованого Криму

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Анатолій Бурий

В українській громаді Угорщини розгорівся скандал через поїздку посадовця до окупованого Криму

Представники української громади закликали скласти повноваження депутата Державного самоврядування українців Угорщини Анатолія Бурого, який торік їздив в окупований Крим в обхід українського законодавства.

Відповідний заклик за підписом представниці української меншини в парламенті Угорщини Брігітти Суперак та президента Державного самоврядування українців Угорщини Юрія Кравченка розміщений на сторінці угорських українців у Facebook.

«Ми різко засуджуємо будь-які відвідини депутатами українських самоврядувань окупованих територій України та участь в офіційних заходах, організованих окупаційною владою», - йдеться у заяві.

У зв’язку з поїздкою Бурого закликають скласти повноваження і здати мандат.

«Ми вважаємо абсолютно неприйнятними дії депутата Анатолія Бурого, які не сумісні зі статусом депутата Державного самоврядування українців Угорщини, закликаємо його скласти повноваження депутата самоврядування та здати мандат», - наголошується у заяві.

Раніше в керівництві української громади Угорщини знайшли сепаратиста, що в обхід українського законодавства минулого року їздив до окупованого Криму. Анатолій Бурий є депутатом Державного самоврядування українців Угорщини, вищого державного органу української національної меншини в Угорщині.

Посол України в Угорщині Любов Непоп закликала українську громаду в Угорщині висловити недовіру Бурому та позбавити його мандата.

Джерело: Європейська правда