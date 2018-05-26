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    Українці Угорщини вимагають від свого депутата здати мандат за поїздку до окупованого Криму

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    Анатолій Бурий - Українці Угорщини вимагають від свого депутата здати мандат за поїздку до окупованого Криму
    Анатолій Бурий

    В українській громаді Угорщини розгорівся скандал через поїздку посадовця до окупованого Криму

    Представники української громади закликали скласти повноваження депутата Державного самоврядування українців Угорщини Анатолія Бурого, який торік їздив в окупований Крим в обхід українського законодавства.

    Відповідний заклик за підписом представниці української меншини в парламенті Угорщини Брігітти Суперак та президента Державного самоврядування українців Угорщини Юрія Кравченка розміщений на сторінці угорських українців у Facebook.

    «Ми різко засуджуємо будь-які відвідини депутатами українських самоврядувань окупованих територій України та участь в офіційних заходах, організованих окупаційною владою», - йдеться у заяві.

    У зв’язку з поїздкою Бурого закликають скласти повноваження і здати мандат.

    «Ми вважаємо абсолютно неприйнятними дії депутата Анатолія Бурого, які не сумісні зі статусом депутата Державного самоврядування українців Угорщини, закликаємо його скласти повноваження депутата самоврядування та здати мандат», - наголошується у заяві.

    Раніше в керівництві української громади Угорщини знайшли сепаратиста, що в обхід українського законодавства минулого року їздив до окупованого Криму. Анатолій Бурий є депутатом Державного самоврядування українців Угорщини, вищого державного органу української національної меншини в Угорщині.

    Посол України в Угорщині Любов Непоп закликала українську громаду в Угорщині висловити недовіру Бурому та позбавити його мандата.

    Джерело: Європейська правда

    Крим Угорщина українці скандал самоврядування
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