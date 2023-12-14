Уночі окупанти запустили по півдню України майже 40 «Шахедів»

Уламки збитих дронів завдали шкоди цивільному населенню та інфраструктурі

У ніч на 14 грудня російські окупанти запустили по півдню України майже чотири десятки дронів типу «Шахед». По дронах результативно відпрацювала ППО, але є влучання уламків і 11 постраждалих. Про це розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Цієї ночі відпрацювала протиповітряна оборона, роботи було дуже багато. Тому що ворог запустив щонайменше 39 безпілотних літальних апаратів в напрямку нашої зони відповідальності, по яких результативно відпрацювали», – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що навіть результативна робота ППО по дронах може мати наслідки, коли уламки завдають шкоди цивільному населенню та інфраструктурі.

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За даними Генштабу ЗСУ, увечері 13 грудня в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 31 з 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Також, поточної доби ворог атакував Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі дрони знищено.

Як повідомлялося, 11 людей зазнали поранень на Одещині внаслідок обстрілів. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток.

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Унаслідок обстрілів Одещини сталося займання легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

Повідомлялося, що серед постраждалих троє дітей. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано п'ять осіб, з яких троє – діти.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

У ніч на 14 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про загрозу для Ізмаїльського району.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про групу «Шахедів», яка рухалася в напрямку Одеси.