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Уночі окупанти запустили по півдню України майже 40 «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти запустили по півдню України майже 40 «Шахедів»
Сили ППО відпрацювали по ворожих дронах
фото ілюстративне

Уламки збитих дронів завдали шкоди цивільному населенню та інфраструктурі

У ніч на 14 грудня російські окупанти запустили по півдню України майже чотири десятки дронів типу «Шахед». По дронах результативно відпрацювала ППО, але є влучання уламків і 11 постраждалих. Про це розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Цієї ночі відпрацювала протиповітряна оборона, роботи було дуже багато. Тому що ворог запустив щонайменше 39 безпілотних літальних апаратів в напрямку нашої зони відповідальності, по яких результативно відпрацювали», – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що навіть результативна робота ППО по дронах може мати наслідки, коли уламки завдають шкоди цивільному населенню та інфраструктурі.

За даними Генштабу ЗСУ, увечері 13 грудня в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 31 з 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Також, поточної доби ворог атакував Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі дрони знищено.

Як повідомлялося, 11 людей зазнали поранень на Одещині внаслідок обстрілів. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. 

У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток.

Унаслідок обстрілів Одещини сталося займання легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

Повідомлялося, що серед постраждалих троє дітей. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано п'ять осіб, з яких троє – діти.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

У ніч на 14 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про загрозу для Ізмаїльського району.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про групу «Шахедів», яка рухалася в напрямку Одеси.

Теги: окупанти Одещина безпілотник

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