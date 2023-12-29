У Білгороді пролунали потужні вибухи: що відомо

За попередніми даними, є один загиблий та один постраждалий

Увечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО. Про це пишуть російські пабліки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами місцевих, вони чули щонайменше 20 потужних вибухів у місті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом місцеві повідомили про відключення водопостачання на кількох вулицях міста.

Також мешканці міста поділилися фото, на яких нібито зображені уламки збитих повітряних цілей.

6 фото На весь екран









Уламки нібито збитих цілей над Білгородською областю фото: російські Telegram-канали

Один із уламків пошкодив автомобіль місцевого жителя.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки. За попередніми даними, є один загиблий та один постраждалий. Інформація уточнюється. Виїхав на місце події», – написав Гладков.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє, що у ніч на середу, 27 грудня, над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.