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Суд наказав польським перевізникам зупинити протест на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Суд наказав польським перевізникам зупинити протест на кордоні з Україною
Польські перевізники 12 травня розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ»
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Рішення Феміди не підлягає оскарженню

Польський суд заборонив акцію протесту польських перевізників на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Минулого тижня міський голова Дорогуська Войцех Сава заборонив збір перевізників у районі міста Окопи біля дороги, яка веде до прикордонного переходу з Україною. За словами мера, місце входить до переліку об'єктів критичної інфраструктури, і черги вантажівок, що утворюються, можуть вплинути на безпеку мешканців, а також на втрати компаній та митних органів. Це рішення організатори протесту оскаржили через Окружний суд Любліна.

Трохи згодом міський голова Дорогуська подав апеляцію на рішення Люблінського районного суду, який все ж підтвердив заборону проведення акції протесту. За словами речниці суду, Феміда повністю погодилася з обґрунтуванням, наведеним міським головою у його початковому рішенні. Вирок Апеляційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, з 16:00 години 12 травня польські перевізники розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Рух вантажівок обмежено. 

Зазначається, що вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

Раніше польські перевізники повідомили про проведення акції протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ». Поляки незадоволені умовами роботи та доходами. Перевізники звинувачують українських колег у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Як відомо, блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, почалася на початку листопада 2023 року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною розпочалися масштабні акції протесту польських аграріїв. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестували проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок. У листопаді того ж року польські фермери погрожували заблокувати весь кордон з Україною.

До слова, перевізники масово виписуються з «єЧерги» для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

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Теги: Польща протест пункт пропуску

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