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Польща: вирішальна битва за найвищу посаду розпочалася

Deutsche Welle
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Польща: вирішальна битва за найвищу посаду розпочалася
Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький
фото: Reuters

У президентських перегонах у Польщі все вирішить другий тур. Переможця у двобої між лібералом Рафалом Тшасковським і націонал-консерватором Каролем Навроцьким буде визначено 1 червня

Перший тур голосування, яке відбулося у неділю, 18 травня, завершився патом. Мер Варшави Рафал Тшасковський випередив свого головного опонента Кароля Навроцького менше, ніж на один відсоток (31,4 проти 29,5%). Для Тшасковського, соратника прем'єра Дональда Туска, цей показник став деяким розчаруванням, адже опитування напередодні виборів прогнозували йому перше місце з відривом у кілька відсотків голосів. Для кандидата від ліберально-консервативної проєвропейської правлячої партії «Громадянська платформа» це вже друга спроба стати главою держави.

Рафал Тшасковський переміг у великих містах з населенням понад півмільйона жителів, передовсім на півночі й заході Польщі. Натомість на сході та півдні, переважно у маленьких містечках та у сільській місцевості перше місце посів націонал-консерватор Кароль Навроцький. Такий поділ на політичній мапі Польщі між націоналістичними і проєвропейськими силами спостерігається незмінно з 1989 року.

Мер Варшави Рафал Тшасковський вже вдруге змагається за президентську посаду
Мер Варшави Рафал Тшасковський вже вдруге змагається за президентську посаду
фото: Piotr Polak/AP/dpa

Туск: у другому турі «на кону все»

«Попереду у нас багато важкої праці», – заявив Тшасковський на мітингу після оголошення результатів екзитполів і з оптимізмом додав: «Ми – на фінішній прямій. Ми переможемо!». Своєю метою він називає «сильну Польщу в ЄС і НАТО» і добрі, партнерські відносини із США. Тшасковський обіцяє не блокувати роботу уряду, як робив його націонал-консервативний попередник Анджей Дуда, а навпаки – тиснути на нього, вимагаючи реалізації передвиборчих обіцянок. До них належать, наприклад, обіцянка скасувати закон про жорстку заборону абортів, яку мер Варшави називає «середньовічною», а також відновлення інститутів правової держави, чіткіша дистанція між церквою і державою, а також дерегуляція економіки.

«Розпочинається боротьба, в якій на кону – все», – зазначив у дописі у мережі «X» прем'єр Дональд Туск, закликавши соратників до максимальної самовіддачі у передвиборчій боротьбі. «Жорстка боротьба за кожен голос. Наступні два тижні вирішать долю нашої батьківщини. Жодного кроку назад», – закликав Туск.

Для нього перемога Тшасковського у другому турі стала би справжнім проривом, адже тоді нарешті більше ніхто не блокуватиме всі поспіль законопроєкти, користаючись правом вето. Натомість поразка остаточно зафіксує безвихідну патову ситуацію у політиці Польщі. З 2023 року попередній президент Анджей Дуда блокував майже всі ініціативи уряду Дональда Туска, через що йому не вдалося виконати більшість обіцянок.

Навроцький проти євро і мігрантів

Тим часом невдоволення невиконаними обіцянками серед поляків зростає. У першому турі близько 60 відсотків виборців проголосували проти кандидатів, які належать до урядової коаліції. Опонент фаворита перегонів Тшасковського, 42-річний історик Навроцький не приховує задоволення від результатів першого туру.

«Я пишаюся, я – один з вас. Я буду вашим голосом», – заявив він на мітингу перед прибічниками у Гданську у неділю, 18 травня. Навроцький наголошує, що є незалежним кандидатом і – на відміну від Тшасковського – у нього, мовляв, «немає шефа» і зобов'язань перед партією. Справді, Навроцький не є членом партії «Право і справедливість». Однак партія Ярослава Качинського не лише на словах, але й фінансово підтримує голову Інституту національної пам'яті. Крім того, ПіС організовує всю передвиборчу кампанію консервативного кандидата. Відповідно, риторика Навроцького повністю повторює партійну лінію з ключових питань.

Консервативний кандидат у передвиборчій кампанії послуговується євроскептичною риторикою. Зокрема, Навроцький лякає виборців тим, що Тшасковський у разі перемоги запровадить у Польщі єдину європейську валюту, що буцімто призведе до краху польського бізнесу. Також ліберальний опонент, мовляв, схвалить приєднання країни до європейського міграційного пакту. За словами націоналіста, прихід Тшасковського до влади призведе до втрати Польщею суверенітету. Навроцький сповідує гасло «Польща понад усе» і налаштовує виборців проти Німеччини. У виборчій кампанії Навроцького активно підтримував румунський правий популіст Джордже Сіміон. Обоє ці політики є шанувальниками американського президента Дональда Трампа.

Кароль Навроцький формально безпартійний. Але незалежним кандидатом його назвати важко
Кароль Навроцький формально безпартійний. Але незалежним кандидатом його назвати важко
фото: Global Look Press

Боротьба за голоси тих, хто програв у першому турі

Виступаючи на мітингу у Гданську, Навроцький звернувся до виборців ультраправого кандидата партії «Конфедерація» Славоміра Менцена, який набрав понад 15 відсотків голосів у першому турі.

«Прошу вас віддати голос у другому турі мені», – зазначив Кароль Навроцький, додавши драматичний заклик: «Ми маємо врятувати Польщу!» Наскільки виборці крайніх правих мобілізуються на підтримку консервативного кандидата – чи не найбільша інтрига другого туру. З одного боку, «Конфедерація», як і ПіС, виступає за повну заборону абортів, за жорсткий курс у питаннях міграції і вирізняється євроскептичним світоглядом. Але з іншого, у питаннях економічної і соціальної політики ультраправі мають радше лібертаріанські позиції. У віковій групі 18-29 років Менцен є найпопулярнішим політиком країни, констатують соціологи. Йому, згідно з опитуваннями, віддали голоси 36 відсотків молодих поляків.

Найбільша інтрига перед другим туром: хто краще переконає виборців 11 кандидатів, які вибули з перегонів.

«Тшасковський має розмовляти з усіма, навіть з Менценом», – порадив Александр Квасневський, який був президентом з 1995 по 2005 рік. Кандидат від християнських демократів, голова Сейму Шимон Головня вже заявив, що виступає за те, щоби «дати шанс» Тшасковському. Партія «Польща 2050 Шимона Головні» входить до правлячої коаліції, так само як і «Нова Лівиця», кандидатка якої отримала трохи більше 4 відсотків голосів виборців.  

Ультраправий Славомір Менцен посів третє місце у першому турі
Ультраправий Славомір Менцен посів третє місце у першому турі
фото: Attila Husejnow/Zumapress

Успіх правого екстреміста

Квасневський і Головня висловили стурбованість тим, що правий екстреміст Гжегош Браун набрав 6,3 відсотка голосів. Два роки тому євродепутат від Польщі розніс вщент офісне приміщення Німецького історичного інституту, протестуючи проти доповіді про польських співучасників Голокосту. Іншим разом він вогнегасником загасив свічки на менорі, виставленій у будівлі Сейму з нагоди юдейського свята. Нещодавно він напав у лікарні на лікарку, яка готувалася здійснити аборт. Браун підтримує зв'язки з ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини».

«Польща або буде суверенною, або ж країною «євроколгоспу», – каже політик, звертаючись до виборців.

Найскандальніша акція: Гжегож Браун вогнегасником загасив у Сеймі менору
Найскандальніша акція: Гжегож Браун вогнегасником загасив у Сеймі менору
фото: Marcin Obara/dpa/PAP

Телеканал TVN у ніч на понеділок оприлюднив результати опитування виборців щодо їхніх преференцій на другий тур виборів. За даними опитування, проведеного інститутом Opinia24, за два тижні 46 відсотків поляків планують віддати свій голос Тшасковському і 44 відсотки – Навроцькому. Ще 10 відсотків не визначилися з тим, як проголосують.

«За цю групу протягом наступних двох тижнів розгорнеться палка боротьба», – прогнозує політологиня Барбара Бродзінська-Міровська.

Яцек Лепяж

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Джерело
Теги: вибори Дональд Туск Анджей Дуда Польща Рафал Тшасковський

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