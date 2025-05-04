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Естонія виділила українцям грошову допомогу: як її отримати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Естонія виділила українцям грошову допомогу: як її отримати
Вразливі родини можуть отримати 3 600 гривень на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців
фото: glavcom.ua

Естонія розпочинає тримісячну програму фінансової допомоги для мешканців п’яти прифронтових областей України

Українці із п’яти прифронтових областей можуть отримати грошову допомогу від Естонії протягом трьох місяців. Програма охоплює мешканців Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, які належать до вразливих категорій. Як інформує «Главком», про це повідомила Естонська рада у справах біженців.

Який розмір допомоги?

Вразливі родини можуть отримати 3 600 гривень на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців. Для цього необхідно підтвердити свій статус документами.

Умови отримання допомоги:

  1. Допомога надається одноразово;
  2. Повторна заява можлива лише через 6 місяців після попередньої виплати (якщо з’явилися нові підстави).

Отримати допомогу можуть:

  • Одинокі батьки;
  • Вагітні жінки;
  • Родини із трьома та більше дітьми;
  • Сім’ї із дітьми до 2 років;
  • Людb з інвалідністю I–II груп;
  • Оcоби із тяжкими хворобами або віком 60+;
  • Постраждалі через руйнування житла або втрату близьких через війну.

Як подати заявку?

  1. Онлайн: з 1 травня через сайт Естонської ради у справах біженців.
  2. Офлайн: у спеціальних локаціях, про які повідомлять через місцеву владу.

Рішення приймаються протягом трьох тижнів. Якщо воно буде позитивним, заявник отримає доступ до онлайн-форми для подальшого заповнення. Фахівці перевірять дані та, у разі потреби, зв’яжуться для уточнення деталей.

Після остаточного підтвердження кошти будуть перераховані на банківський рахунок, зазначений головним заявником.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для внутрішньо переміщених осіб. За тиждень роботи програми 50 сімей переселенців вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки. 

Раніше стало відомо, що внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Як повідомлялося, українці, які мають офіційний статус внутрішньопереміщеної особи або учасника бойових дій, можуть безкоштовно в межах України перевезти свої речі.

До слова, в Україні на цей час перебуває близько п’яти мільйонів людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Аби забезпечити їх житлом потрібно $40-50 млрд.

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Теги: документи українці гроші Естонія гуманітарна допомога

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