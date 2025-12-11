Головна Світ Соціум
Уряд Болгарії пішов у відставку на тлі масових протестів

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Уряд Болгарії пішов у відставку на тлі масових протестів
Минулого тижня через масові протести уряд відкликав свій проєкт бюджету на 2026 рік, який вперше був складений в євро
фото: bgnes.com

Десятки тисяч болгар в більш як 25 містах країни вийшли 10 грудня на протести, вимагаючи відставки уряду прем'єра Росена Желязкова через звинувачення у масштабній корупції

Уряд Болгарії пішов у відставку. Це рішення було прийнято після масштабних протестів по всій країні, на яких тисячі людей вимагали відставки уряду, пише «Главком» із посиланням на bgnes

Це сталося перед голосуванням за шостий вотум недовіри кабінету міністрів, внесений опозицією «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» щодо економічної політики кабінету міністрів.

«Ми чуємо голос громадян, які протестують проти уряду. Ми повинні виконати їхні вимоги, а саме – відставку уряду. І молоді, і дорослі закликали до відставки, і цю громадянську енергію потрібно підтримувати та заохочувати», – сказав прем'єр-міністр Росен Желязков.

Раніше уряд Болгарії заявив, що відкличе свій суперечливий проєкт бюджету на 2026 рік після масштабних акцій протесту, які відбувалися в країні протягом останніх днів.

1 грудня у Болгарії відбулися масові протести проти проєкту бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків та скорочення соціальних витрат. Акції організувала опозиційна коаліція «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія», друга за чисельністю фракція парламенту.

Проєкт бюджету передбачає підвищення внесків на соціальне страхування на 2 відсоткові пункти та подвоєння податку на дивіденди до 10%, при цьому державні витрати мають скласти 46% ВВП. Опозиція та бізнес-групи попереджають, що такі кроки можуть стримати інвестиції та збільшити тіньову економіку.

Європейська комісія зазначила, що бюджетний проєкт може порушити рекомендовані ліміти зростання чистих витрат у країнах ЄС.

Теги: Болгарія опозиція фракція уряд

