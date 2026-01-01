Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Амстердамі спалахнула пожежа в церкві, якій понад 150 років (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Амстердамі спалахнула пожежа в церкві, якій понад 150 років (відео)
Масштабна пожежа спалахнула в історичному амстердамському Вонделькерку
фото: NL Times

Будівля розташована поруч з парком Вондела і є об'єктом національної культурної спадщини Нідерландів

В Амстердамі вежа церкви Вондела (Vondelkerk), охоплена полум'ям, повністю обвалилася вранці 1 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NL Times.

Зазначається, що новорічне святкування перетворилося на хаос після того, як масштабна пожежа охопила історичну будівлю. Частина верхівки церкви, якій понад 150 років, відвалилася. Зазначається, що пожежа спричинила «величезний дощ іскор», повідомив представник служби надзвичайних ситуацій регіону.

Унаслідок пожежі було евакуйовано мешканців навколишніх будинків, а вулиці біля церкви перекрито.

«Це дуже інтенсивна і жахлива пожежа в цій монументальній церкві. Наша перша турбота і пріоритет зараз – благополуччя і будинки мешканців», – сказала мер Амстердама Фемке Халсема.

Vondelkerk – неоготична церква, побудована в 1872-1880 роках за проєктом архітектора П'єра Кейперса, який проєктував будівлі Центрального вокзалу і Рейксмузеума в Амстердамі. Будівля розташована поруч з парком Вондела і є об'єктом національної культурної спадщини Нідерландів. В останні роки церква не використовувалася для регулярних богослужінь і функціонувала як культурний простір, в ній проходили виставки, концерти та громадські заходи.

Нагадаємо, у китайському храмі Юнцин, якому близько 1500 років, сталася велика пожежа. За лічені хвилини стародавня дерев'яна споруда перетворилася на вогняне попелище. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До слова, у Рівненській області в селі Висоцьк, що на кордоні з Білоруссю, згоріла дерев’яна церква, якій майже 150 років.

Читайте також:

Теги: пожежа церква Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа, яка розгорілася у районі морського порту
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, уражено морський порт
5 грудня, 2025, 00:44
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 2025, 05:55
Ліквідація наслідків обстрілу у Луцьку
Масована атака РФ: у Луцьку горять продуктові склади
6 грудня, 2025, 09:35
Зеленський пояснив, як Україна планує забезпечити релігійну та мовну толерантність у мирній угоді
Церква, мова, віра. Президент Зеленський розказав, яку формулу у мирній угоді запропонувала Україна
24 грудня, 2025, 16:37
Окупанти атакували Харківщину
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова
24 грудня, 2025, 22:39
Наслідки атаки на Одещину
Атака на Одесу та регіон: головне за ніч
Вчора, 2025, 05:50
Наслідки підпалу «Укрпошти» у Києві
10 років тюрми за підпал: у столиці винесено вирок двом диверсантам
22 грудня, 2025, 16:54
Родіон Мірошник заговорив про мову та віру в Україні
Москва згадала про денацифікацію і поставила ще одну вимогу Україні
25 грудня, 2025, 08:43
Для загалу Путін християнин, проте насправді він вірить шаманам
Духовний радник Трампа розповів, яку релігію насправді сповідує Путін
28 грудня, 2025, 16:15

Соціум

В Амстердамі спалахнула пожежа в церкві, якій понад 150 років (відео)
В Амстердамі спалахнула пожежа в церкві, якій понад 150 років (відео)
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
Ще одна країна готується заборонити соцмережі для дітей
Ще одна країна готується заборонити соцмережі для дітей
Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)
Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)
У Підмосков'ї стався блекаут напередодні Нового року
У Підмосков'ї стався блекаут напередодні Нового року
Світ святкує Новий рік: які країни вже зустріли 2026-й
Світ святкує Новий рік: які країни вже зустріли 2026-й

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua