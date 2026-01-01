В Амстердамі спалахнула пожежа в церкві, якій понад 150 років (відео)

Будівля розташована поруч з парком Вондела і є об'єктом національної культурної спадщини Нідерландів

В Амстердамі вежа церкви Вондела (Vondelkerk), охоплена полум'ям, повністю обвалилася вранці 1 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NL Times.

Зазначається, що новорічне святкування перетворилося на хаос після того, як масштабна пожежа охопила історичну будівлю. Частина верхівки церкви, якій понад 150 років, відвалилася. Зазначається, що пожежа спричинила «величезний дощ іскор», повідомив представник служби надзвичайних ситуацій регіону.

Унаслідок пожежі було евакуйовано мешканців навколишніх будинків, а вулиці біля церкви перекрито.

«Це дуже інтенсивна і жахлива пожежа в цій монументальній церкві. Наша перша турбота і пріоритет зараз – благополуччя і будинки мешканців», – сказала мер Амстердама Фемке Халсема.

🔥В Амстердамі загорілася 150-річна церква Вонделькерк



У ніч на 1 січня полумʼя охопило храм, збудований ще у 1872 році. За даними ЗМІ, приблизно через кілька годин після опівночі через пожежу обвалився шпиль церкви, адже вогонь швидко поширювався через дерев’яний каркас… pic.twitter.com/rBQzhesimP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2026

Vondelkerk – неоготична церква, побудована в 1872-1880 роках за проєктом архітектора П'єра Кейперса, який проєктував будівлі Центрального вокзалу і Рейксмузеума в Амстердамі. Будівля розташована поруч з парком Вондела і є об'єктом національної культурної спадщини Нідерландів. В останні роки церква не використовувалася для регулярних богослужінь і функціонувала як культурний простір, в ній проходили виставки, концерти та громадські заходи.

Нагадаємо, у китайському храмі Юнцин, якому близько 1500 років, сталася велика пожежа. За лічені хвилини стародавня дерев'яна споруда перетворилася на вогняне попелище. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До слова, у Рівненській області в селі Висоцьк, що на кордоні з Білоруссю, згоріла дерев’яна церква, якій майже 150 років.