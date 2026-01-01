Головна Світ Соціум
У Сирії стався теракт у новорічну ніч: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Унаслідок інциденту загинув правоохоронець, ще двоє – постраждали
фото: Sana

Зазначається, що чоловік намагався дістатися до однієї з церков у місті, аби здійснити там теракт

Смертник, підозрюваний у зв'язках з Ісламською Державою, спробував здійснити теракт у церкві в місті Алеппо в новорічну ніч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що чоловік підірвав пояс із вибухівкою поблизу патруля охорони, в результаті чого загинув один співробітник і двоє отримали поранення. Речник міністерства внутрішніх справ Сирії Нур аль-Дін аль-Баба заявив, що триває розслідування з метою встановлення особи нападника. Підозрюваний, як вважається, має ідеологічне або організаційне підґрунтя, пов'язане з ІДІЛом.

За даними міністерства внутрішніх справ, напад був здійснений у районі Баб аль-Фарадж в Алеппо. Однак поки жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

На знімках, опублікованих сирійським державним інформаційним агентством Sana, видно пошкоджений кам'яний прохід після вибуху, уламки та покручений метал, розкидані по коридору.

Нагадаємо, невідомий чоловік підірвав себе біля будівлі суду в Ісламабаді, що призвело до загибелі 12 людей і поранення 27 осіб.

До слова, поліція Австралії висунула 24-річному нападнику, який разом із батьком відкрив вогонь під час святкуванні Хануки у Сіднеї, обвинувачення у 59 правопорушеннях.

Читайте також:

Теги: ІДІЛ теракт Сирія

