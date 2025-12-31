Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)
Після атаки дронів на нафтобазі спалахнула пожежа
У Калузькій області РФ в населеному пункті Людиново ударні БпЛА уразили нафтобазу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
Після атаки дронів на нафтобазі спалахнула пожежа.
Також в окупованому Іловайську Донецької області пролунала серія вибухів.
Нагадаємо, уранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вразили нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Вона входить до системи «Росрезерву» та призначена для зберігання великих обсягів пального.
Також у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, РФ.
Коментарі — 0