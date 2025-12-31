Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)
Нафтобаза спалахнула після атаки БпЛА
фото: скриншот з відео

Після атаки дронів на нафтобазі спалахнула пожежа

У Калузькій області РФ в населеному пункті Людиново ударні БпЛА уразили нафтобазу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Після атаки дронів на нафтобазі спалахнула пожежа.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також в окупованому Іловайську Донецької області пролунала серія вибухів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, уранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вразили нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Вона входить до системи «Росрезерву» та призначена для зберігання великих обсягів пального.

Також у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, РФ.

Читайте також:

Теги: нафта росія Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Результати вчорашніх посиденьок у Москві
Результати вчорашніх посиденьок у Москві
3 грудня, 09:12
Громадяни Китаю, які в’їжджають до Росії з туристичною чи діловою метою, зможуть перебувати там до 30 днів
Путін запровадив безвіз для китайців
1 грудня, 15:33
Війна Росії проти України не залежала від особистості президента і була частиною стратегічних планів Кремля
Колишній соратник Порошенка спростував популярний міф про те, що чому Путін зважився на війну проти України
2 грудня, 19:44
Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні
США можуть відступити від мирної ініціативи щодо України. Вітакер назвав причину
9 грудня, 04:34
Лубінець повідомив, що серед повернутих громадян є маломобільні та тяжкохворі українці
Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець
16 грудня, 19:57
На Вінниччині обстріл пошкодив 14 будинків
Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель
23 грудня, 14:36
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
23 грудня, 21:20
Після початку повномасштабного вторгнення Reliance Industries Limited стала головним покупцем російської нафти
Одна з найбільших індійських компаній відновлює закупівлі російської нафти – Bloomberg
24 грудня, 20:04
Деталей розмови з Путіним Трамп не повідомив
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
28 грудня, 19:16

Соціум

Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)
Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)
У Підмосков'ї стався блекаут напередодні Нового року
У Підмосков'ї стався блекаут напередодні Нового року
Світ святкує новий рік: які країни вже зустріли 2026-й
Світ святкує новий рік: які країни вже зустріли 2026-й
Суд у США оштрафував Disney на $10 мільйонів
Суд у США оштрафував Disney на $10 мільйонів
Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї
Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї
Кадиров вже тиждень не з’являється на публіці після екстреної госпіталізації
Кадиров вже тиждень не з’являється на публіці після екстреної госпіталізації

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 20:55
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua