Десятки тисяч болгар протестують через бюджет з підвищеними податками

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Десятки тисяч болгар протестують через бюджет з підвищеними податками
Протести в Болгарії: громадяни виступають проти збільшення податків та соцвитрат
фото: The Sofia Globe

Опозиція закликала зупинити «розкрадання бюджету» та захистити соціальні програми

1 грудня у Болгарії відбулися масові протести проти урядового бюджету на 2026 рік. Акції відбулися у Софії та інших великих містах країни, учасники вимагають зупинити податкове навантаження та захистити соціальні програми. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Десятки тисяч людей по всій Болгарії взяли участь у протестах проти проєкту бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків та скорочення соціальних витрат. Акції організувала опозиційна коаліція «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія», друга за чисельністю фракція парламенту.

У Софії протест супроводжувався зображеннями наручників на урядових будівлях і скандуванням «Відставка!» та «Мафія!». Все це відбувалося під обраною опозицією темою «Зупиніть розкрадання бюджету». Протести також відбулися у Пловдиві, Варні, Бургасі та інших містах.

Проєкт бюджету передбачає підвищення внесків на соціальне страхування на 2 відсоткові пункти та подвоєння податку на дивіденди до 10%, при цьому державні витрати мають скласти 46% ВВП. Опозиція та бізнес-групи попереджають, що такі кроки можуть стримати інвестиції та збільшити тіньову економіку.

Європейська комісія зазначила, що бюджетний проєкт може порушити рекомендовані ліміти зростання чистих витрат у країнах ЄС.

Нагадаємо, що 20 листопада у Вашингтоні американці розпочали акції протесту під назвою «Усунення режиму». Вони вимагають імпічменту президента США Дональда Трампа. Зазначається, що протест має пройти «перед вікнами президента США», американці вимагатимуть імпічменту та усунення Трампа з посади.

22 вересня, мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички під час пропалестинської акції, організованої профспілками на знак протесту проти ізраїльської операції в секторі Газа.

Теги: Болгарія протест бюджет

