Десятки тисяч болгар протестують через бюджет з підвищеними податками

Протести в Болгарії: громадяни виступають проти збільшення податків та соцвитрат

Опозиція закликала зупинити «розкрадання бюджету» та захистити соціальні програми

1 грудня у Болгарії відбулися масові протести проти урядового бюджету на 2026 рік. Акції відбулися у Софії та інших великих містах країни, учасники вимагають зупинити податкове навантаження та захистити соціальні програми. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Десятки тисяч людей по всій Болгарії взяли участь у протестах проти проєкту бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків та скорочення соціальних витрат. Акції організувала опозиційна коаліція «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія», друга за чисельністю фракція парламенту.

У Софії протест супроводжувався зображеннями наручників на урядових будівлях і скандуванням «Відставка!» та «Мафія!». Все це відбувалося під обраною опозицією темою «Зупиніть розкрадання бюджету». Протести також відбулися у Пловдиві, Варні, Бургасі та інших містах.

Проєкт бюджету передбачає підвищення внесків на соціальне страхування на 2 відсоткові пункти та подвоєння податку на дивіденди до 10%, при цьому державні витрати мають скласти 46% ВВП. Опозиція та бізнес-групи попереджають, що такі кроки можуть стримати інвестиції та збільшити тіньову економіку.

Європейська комісія зазначила, що бюджетний проєкт може порушити рекомендовані ліміти зростання чистих витрат у країнах ЄС.

