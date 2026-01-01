Ще одна країна готується заборонити соцмережі для дітей

73% французів підтримують заборону соцмереж для дітей до 15 років

Франція має намір заборонити користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років з вересня 2026 року, а також розширити заборону на використання мобільних телефонів у школах. Про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на заяви президента Еммануеля Макрона, пише «Главком».

За словами глави держави, соціальні мережі сприяють зростанню рівня насильства серед молоді та шкодять психічному здоров’ю підлітків. Макрон неодноразово наголошував, що Франція повинна наслідувати приклад Австралії, яка першою у світі запровадила повну заборону на використання соцмереж для осіб до 16 років.

Очікується, що відповідні заходи президент може офіційно оголосити у своєму новорічному зверненні, а вже на початку січня уряд передасть законопроєкт на юридичну перевірку.

Крім того, нові правила передбачають розширення заборони на мобільні телефони у школах: якщо з 2018 року вона діяла лише в початкових та молодших середніх школах, то тепер може поширитися і на старші класи коледжів.

У Франції вже діє закон, ухвалений у 2023 році, який зобов’язує соцмережі отримувати згоду батьків для реєстрації дітей до 15 років, однак через технічні труднощі його реалізація була ускладнена.

Париж також наполягає на європейському регулюванні цього питання. У червні Макрон закликав ЄС запровадити загальну заборону доступу до соцмереж для дітей до 15 років. У листопаді Європарламент підтримав ідею встановлення мінімального віку для користування соцмережами з метою боротьби з кризою психічного здоров’я серед підлітків.

Згідно з опитуванням Harris Interactive, проведеним у 2024 році, 73% французів підтримують заборону соцмереж для дітей до 15 років, що робить ініціативу політично популярною.

