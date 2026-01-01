Головна Світ Соціум
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників

Іванна Гончар
glavcom.ua
У Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури
скриншот з відео

Аналітики зазначають, що Ільський НПЗ є важливим елементом військово-логістичної інфраструктури РФ

У ніч на 1 січня у Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури. Після атаки безпілотників продовжує горіти нафтобаза в місті Людиново Калузької області, а також Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, пише «Главком».

За наявною інформацією, удар по Людиново був завданий по нафтобазі компанії АО «Калуганефтепродукт», яка є дочірньою структурою «Роснефті». Об’єкт є одним із ключових логістичних центрів регіону та входить до складу чотирьох основних нафтобаз компанії. Він розташований приблизно за 170 км від кордону з Україною.

Водночас повідомляється про серйозні пошкодження на Ільському НПЗ, який є одним із середніх за потужністю нафтопереробних заводів РФ. Підприємство має проєктну потужність близько 3 млн тонн нафти на рік та виробляє дизельне пальне, бензини, мазут, скраплений газ та інші нафтопродукти. Завод забезпечує ринок Південного федерального округу та бере участь в експортних постачаннях через порти Новоросійськ і Тамань.

Аналітики зазначають, що Ільський НПЗ є важливим елементом військово-логістичної інфраструктури РФ: його продукція регулярно використовується для потреб Міноборони Росії та забезпечує паливно-мастильними матеріалами ланцюги постачання під час активних переміщень військ на півдні країни.

Офіційна влада РФ наслідки ударів поки що детально не коментувала.

Читайте також:

Соціум

Соціум
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
Новини

