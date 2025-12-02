Масові демонстрації зірвали ухвалення нового бюджету Болгарії

Болгарський уряд відкликав проєкт держбюджету на 2026 рік після масових протестів у Софії та інших містах, де десятки тисяч людей виступили проти підвищення податків

Уряд Болгарії заявив, що відкличе свій суперечливий проєкт бюджету на 2026 рік після масштабних акцій протесту, які відбувалися в країні протягом останніх днів. Про це повідомляє BBC.

У вівторок уряд заявив, що відмовиться від проєкту, який передбачав підвищення податків. Це сталося після того, як минулого тижня, коли початковий план був поданий до парламенту, спалахнули подібні протести.

Бюджет наступного року буде першим бюджетом Болгарії, складеним в євро, оскільки 1 січня країна приєднається до єврозони.

Нагадаємо, що 1 грудня в столиці Софії та інших містах пройшли масові демонстрації. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти проєкту бюджету, який вони вважали спробою приховати корупцію. Проєкт бюджету передбачає підвищення внесків на соціальне страхування на 2 відсоткові пункти та подвоєння податку на дивіденди до 10%, при цьому державні витрати мають скласти 46% ВВП.

У Софії протест супроводжувався зображеннями наручників на урядових будівлях і скандуванням «Відставка!» та «Мафія!». Все це відбувалося під обраною опозицією темою «Зупиніть розкрадання бюджету».

Під час мітингів сталися сутички з поліцією – частина протестувальників у масках атакувала офіси правлячої консервативної партії ГЄРБ та партії «Рух за права і свободи» у Софії.