У Підмосков'ї стався блекаут напередодні Нового року

Причиною став стрибок напруги

Увечері 31 грудня в підмосковному Домодєдово сталося масштабне відключення електроенергії, через це мешканці залишилися без води та опалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Astra.

«Шановні мешканці! За інформацією Мособленерго, сьогодні 31.12.25 р. близько 17.00 стався технологічний збій на мережах електропостачання мкр. Центрального, Західного, Північного. Роботи з усунення ведуться. Просимо вибачення за доставлені незручності», – заявили в адміністрації міського округу Домодєдово.

Стверджується, що причиною став стрибок напруги, через який багато систем дали збій. Ситуацію обіцяли виправити протягом двох годин.

Зокрема, світло відключили в Красногвардійському районі Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, 30 грудня у підмосковному місті Раменське сталося аварійне відключення електроенергії. У результаті аварії 100 тис. людей залишилися без світла.