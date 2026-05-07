Уряд спростив оформлення документів для іноземців, які воюють в Україні

Вікторія Літвінова
Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на шість місяців після його завершення
Фото ілюстративне

Юлія Свириденко: люди, які захищають Україну, заслуговують на зрозумілі та нормальні умови перебування

Іноземцям, які воюють у Силах оборони або планують підписати контракт, спростять оформлення тимчасового проживання в Україні. Уряд визначив нові процедури, які прибирають зайву бюрократію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.  

Що змінилося для тих, хто вже служить

Відтепер посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту плюс ще шість місяців після його завершення. Раніше це питання не було чітко врегульоване, що створювало додаткові труднощі для іноземних бійців.

Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. 

Що змінилося для тих, хто планує підписати контракт

Уряд також врегулював ситуацію з документами для потенційних контрактників. Тепер подавати документи можна навіть із простроченим паспортом – але лише у випадках, коли новий документ можна отримати виключно в країні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України.

Це рішення насамперед стосується громадян Росії та Білорусі, які хочуть воювати на боці України, але не мають змоги легально оновити паспорт без звернення до ворожих держав.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україні розпочав роботу Міжнародний легіон – підрозділ, до якого долучилися тисячі добровольців із понад 55 країн. Іноземці підписують контракт на три роки з правом розірвати його після шести місяців служби та отримують таку саму зарплату, що й українські військові. Наприкінці 2025 року легіон фактично реорганізували – іноземних бійців почали переводити до штурмових полків регулярної армії.  

