Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна тихо розпустила Інтернаціональний легіон – Le Monde

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна тихо розпустила Інтернаціональний легіон – Le Monde
Офіційні дані про чисельність іноземців у легіоні не оприлюднюються
фото: Сухопутні війська ЗСУ (ілюстративне)

Французька газета стверджує, що про рішення Генштабу стало відомо наприкінці 2025 року

Україна наприкінці 2025 року фактично розпочала розпуск Інтернаціонального легіону. Іноземних бійців переводять до штурмових полків регулярної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Про рішення Генерального штабу було дискретно повідомлено 31 грудня 2025 року. Водночас другий батальйон Інтернаціонального легіону домігся тимчасової відстрочки до 15 лютого, хоча його особовий склад уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

Іноземні військові кажуть, що дізналися про переведення раптово. Крім того, вони стверджують, що після переведення умови служби нібито різко погіршилися.

Начальник штабу другого батальйону Інтернаціонального легіону Андрій Співак назвав рішення командування стратегічною помилкою. «Розпуск Інтернаціонального легіону – це неймовірна трата ресурсів. Ми єдиний підрозділ в армії, де всі офіцери двомовні. Ми навчали легіонерів інноваційній оборонній тактиці, а тепер їх відправляють у штурмові частини, що є зовсім іншою місією», – каже він.

Офіційні дані про чисельність іноземців у легіоні не оприлюднюються. Відомо, що з 2022 року кілька тисяч добровольців підписали контракти, однак очікуваної чисельності у 20 тис. осіб підрозділ так і не досяг. Іноземці в ЗСУ отримують таку саму зарплату, як українські військові, але мають право розірвати контракт після шести місяців служби.

До 2025 року Міжнародний легіон складався з чотирьох батальйонів і брав участь у ключових боях – від звільнення Харківщини до оборони Вовчанська та Часового Яру. За даними джерел у підрозділах, перший і третій батальйони зазнали значних втрат і дезертирства, після чого їхні залишки перевели до штурмових полків.

Як повідомлялося, у Сухопутних військах є чотири інтернаціональні батальйони. Один з них, четвертий, – це навчальний центр, де іноземці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває, як і для українців 51 день. Стандартні правила, стандартні вимоги – як і для кожного військовослужбовця Збройних сил.

Читайте також:

Теги: ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 9 лютого
Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Полонені росіяни на Запорізькому напрямку
ЗСУ взяли в полон 11 окупантів на Запорізькому напрямку
8 лютого, 13:46
Сирський повідомив, що відрядив до командного складу Повітряних сил професійних офіцерів з бойовим досвідом
У ЗСУ створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони
4 лютого, 15:29
РФ у війні з Україною втратила близько 1 240 680 осіб
Втрати ворога станом на 1 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
1 лютого, 06:57
Ситуація на фронті 22 січня
Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу
22 сiчня, 22:15
WP: Українська армія позбавила РФ можливості використати Куп'янськ як «розмінну монету»
WP: Українська армія позбавила РФ можливості використати Куп'янськ як «розмінну монету»
20 сiчня, 03:57
Ситуація на фронті 18 січня
Лінія фронту станом на 18 січня 2026. Зведення Генштабу
18 сiчня, 22:22
Ключове завдання українських підрозділів – не допустити реалізації задумів ворога
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях
18 сiчня, 16:00
Автор культового мему Віталій Чепурко пішов служити до ЗСУ
Герой мему «Мені нравиться, як воно горить» мобілізувався до ЗСУ
15 сiчня, 14:30

Події в Україні

У трьох областях зафіксовано нові знеструмлення – Укренерго
У трьох областях зафіксовано нові знеструмлення – Укренерго
Аварійні відключення світла запроваджено 10 лютого 2026 року у декількох областях
Аварійні відключення світла запроваджено 10 лютого 2026 року у декількох областях
Україна тихо розпустила Інтернаціональний легіон – Le Monde
Україна тихо розпустила Інтернаціональний легіон – Le Monde
«Плани ворога відомі». Україна прокоментувала інформацію про весняний наступ РФ
«Плани ворога відомі». Україна прокоментувала інформацію про весняний наступ РФ
Сирський назвав один із ключових результатів корпусної реформи
Сирський назвав один із ключових результатів корпусної реформи
Індекс сприйняття корупції: як змінилися позиції України у 2025 році
Індекс сприйняття корупції: як змінилися позиції України у 2025 році

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua