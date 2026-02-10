Україна тихо розпустила Інтернаціональний легіон – Le Monde

Французька газета стверджує, що про рішення Генштабу стало відомо наприкінці 2025 року

Україна наприкінці 2025 року фактично розпочала розпуск Інтернаціонального легіону. Іноземних бійців переводять до штурмових полків регулярної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Про рішення Генерального штабу було дискретно повідомлено 31 грудня 2025 року. Водночас другий батальйон Інтернаціонального легіону домігся тимчасової відстрочки до 15 лютого, хоча його особовий склад уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

Іноземні військові кажуть, що дізналися про переведення раптово. Крім того, вони стверджують, що після переведення умови служби нібито різко погіршилися.

Начальник штабу другого батальйону Інтернаціонального легіону Андрій Співак назвав рішення командування стратегічною помилкою. «Розпуск Інтернаціонального легіону – це неймовірна трата ресурсів. Ми єдиний підрозділ в армії, де всі офіцери двомовні. Ми навчали легіонерів інноваційній оборонній тактиці, а тепер їх відправляють у штурмові частини, що є зовсім іншою місією», – каже він.

Офіційні дані про чисельність іноземців у легіоні не оприлюднюються. Відомо, що з 2022 року кілька тисяч добровольців підписали контракти, однак очікуваної чисельності у 20 тис. осіб підрозділ так і не досяг. Іноземці в ЗСУ отримують таку саму зарплату, як українські військові, але мають право розірвати контракт після шести місяців служби.

До 2025 року Міжнародний легіон складався з чотирьох батальйонів і брав участь у ключових боях – від звільнення Харківщини до оборони Вовчанська та Часового Яру. За даними джерел у підрозділах, перший і третій батальйони зазнали значних втрат і дезертирства, після чого їхні залишки перевели до штурмових полків.

Як повідомлялося, у Сухопутних військах є чотири інтернаціональні батальйони. Один з них, четвертий, – це навчальний центр, де іноземці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває, як і для українців 51 день. Стандартні правила, стандартні вимоги – як і для кожного військовослужбовця Збройних сил.