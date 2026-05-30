Безпілотники атакували Таганрог: під удар потрапив порт

Аліна Самойленко
Після атаки виникла пожежа у Таганрозі
На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БпЛА сталося загорання танкера

Вночі 30 травня Таганрог у Ростовській області під масованою атакою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Вибухи лунають по всьому Таганрогу, у мережі пишуть про вибухи в районі Таганрозької затоки і авіаційного заводу.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав, що на території порту в Таганрозі внаслідок атаки БпЛА сталося загорання танкера, резервуару з паливом, адміністративної будівлі. 

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

