«Квиток в Україну купують самі». Комбат Інтернаціонального легіону розповів про особливості рекрутингу іноземців

Олександр Якимович: «Рекрутинг іноземців має відбуватися централізовано. Через Міністерство оборони»

Іноземні добровольці – це важливий ресурс для українського війська, тому їх рекрутинг має бути централізованим, через Міністерство оборони. Зараз бригади можуть напряму набирати до свого штату іноземців, через що виникає низка проблем. Так, наприклад, їм доводиться купувати квитки до України за власні кошти. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович.

Наразі процес такий: кандидат залишає заявку на сайті батальйону чи Четвертого легіону, після чого з ним зв’язується рекрутингова група. Доброволець надсилає резюме з інформацією про досвід служби й фізичний стан, проходить онлайн-співбесіду. Далі його скеровують до Четвертого легіону, який централізовано організовує приїзд в Україну, оформлення документів та навчання.

Наразі іноземці, які хочуть вступити до українського війська, оплачують квиток до України самі. У випадку з Колумбією це може коштувати майже тисячу доларів. Однак трапляються ситуації, коли з сотні квитків приїжджає лише один боєць, а гроші на це зазвичай йдуть із волонтерських внесків.

«Деякі бригади оплачують квитки іноземцям. Але є такий нюанс: бригада купує, скажімо, сто квитків, а приїздить і стає на службу один іноземець. Звідки гроші? Звісно, волонтерські. Якась бабуся з пенсії віддає останні 20 грн певній бригаді, а та бригада оплачує квитки іноземцям, які передумали приїздити... Треба вибудувати систему, яка врахує цей та інші ризики», – розповів Якимович.

За словами військового, бувають випадки повернення воїнів, які уже служили. В такому випадку батальйон впевнений в цій людині і кошти на квиток йому збирають побратими. Якимович підкреслив, що нині присутня нестача кадрів, особливо в піхоті. Річ в тім, що бійці мають право через пів року розірвати контракт, і дехто цим користується. Частина з них потім повертається, однак це не розв'язує проблему.

Якимович розповів, що у Другому інтернаціональному легіоні працюють з іноземцями майже три роки, вибудували свої механізми роботи, знають менталітет людей з різних країн та груп. Саме знання специфіки іноземців впливає на забезпечення їм відповідних умов, а згодом – залучення потенційних військових до українського війська.

«Тут є специфіка аж до того, що треба враховувати деталі, такі як особливості харчування. Колумбійцям, наприклад, треба більше рису», - розповідає боєць. Військовий також зазначив, що іноземні бійці отримують таке саме грошове забезпечення, як і українські військові. Йдеться про 100 тис. грн за місяць служби на передовій та додаткові виплати залежно від виконаних завдань.

Нагадаємо, командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович розповів про особливості служби іноземних бійців в Україні та причини, чому дехто з них не витримує інтенсивності бойових дій.

До слова, у Сухопутних військах є чотири інтернаціональні батальйони. Один з них, Четвертий, – це навчальний центр, де іноземці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває, як і для українців, 45 діб. Стандартні правила, стандартні вимоги – як і для кожного військовослужбовця Збройних сил. Після базової загальновійськової підготовки ми ще продовжуємо навчання у себе в батальйоні.