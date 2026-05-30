Мобілізація строковиків. Російський опозиціонер розповів про несподівані труднощі, з якими зіштовхнувся Кремль

Путін недавно підписав закон, який зобов'язує поліцію проводити «профілактичну роботу» з громадянами, які не бажають служити в армії

Новий закон Володимира Путіна, який зобов'язує російську поліцію проводити «профілактичну роботу» з ухилянтами від армії, став наслідком неефективності розрекламованого електронного реєстру військовозобов'язаних. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресаташе антивоєнного фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

За словами Івана Чувіляєва, залучення міністерства внутрішніх справ до цього процесу не є сигналом до підготовки нової хвилі мобілізації, а лише демонструє безпорадність системи військового обліку в Росії.

Чувіляєв зазначив, що зі строковиками зазвичай працюють військкомати та військова прокуратура. Поліцію залучили як додаткову силу через те, що автоматизована система обмежень для військовозобов'язаних повністю провалилася.

«Ця ситуація – насправді зайвий доказ того, що не працює хвалений реєстр військовозобов'язаних. Сенс цього реєстру в тому, що якщо ти не ходиш у військкомат – тобі хана: не можна нікуди виїжджати, брати кредити, квартиру, машину продавати-купувати… Ти просто обмежуєшся у цивільних правах і маєш бути зчеплений після цього по руках та ногах», – пояснив експерт.

Чувіляєв додав, що попри офіційний запуск системи ще в липні минулого року, на практиці вона залишається неінтегрованою з іншими державними структурами Росії.

«Запрацював цей реєстр у липні минулого року, і за цей рік, умовно кажучи, на 10 осіб, яких не випустили з країни, припадає 100 осіб, які благополучно виїхали, маючи повістку. Ні прикордонники, ні Росфінмоніторинг, ні інші відомства цього реєстру просто не бачать. Відповідно, обмеження, які мають накладатися в автоматичному режимі, не накладаються», – наголосив Чувіляєв.

Також пресаташе фонду «Идите лесом» скептично оцінив реальні можливості російської поліції вплинути на ситуацію та залучити громадян до війська за допомогою «профілактичних» заходів.

«Все, що вони можуть робити: це ходити за адресами, вказаними в реєстрі, і розповідати, що такий-то і такий-то не виконали обов'язок перед батьківщиною. А якщо ніхто не мешкає за адресою прописки? І якщо виходити з практики, то навіть ходити, мабуть, нікуди не будуть, а просто надсилати спам у месенджери: мовляв, батьківщина вас любить, все вам дала, тож негайно йдіть у військкомат. Будь-яка нормальна людина просто такі номери заблокує – і все», – підсумував Іван Чувіляєв.

Іван Чувіляєв також зазначав, що масове вклеювання у військові квитки російських громадян «мобілізаційних розпоряджень» та нагнітання паніки через це може бути елементом психологічного тиску.

«Главком» писав, що Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

Як повідомлялося, з початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації.