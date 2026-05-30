Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мобілізація строковиків. Російський опозиціонер розповів про несподівані труднощі, з якими зіштовхнувся Кремль

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Мобілізація строковиків. Російський опозиціонер розповів про несподівані труднощі, з якими зіштовхнувся Кремль
Чувіляєв зазначив, що зі строковиками зазвичай працюють військкомати та військова прокуратура
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Путін недавно підписав закон, який зобов'язує поліцію проводити «профілактичну роботу» з громадянами, які не бажають служити в армії

Новий закон Володимира Путіна, який зобов'язує російську поліцію проводити «профілактичну роботу» з ухилянтами від армії, став наслідком неефективності розрекламованого електронного реєстру військовозобов'язаних. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресаташе антивоєнного фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

За словами Івана Чувіляєва, залучення міністерства внутрішніх справ до цього процесу не є сигналом до підготовки нової хвилі мобілізації, а лише демонструє безпорадність системи військового обліку в Росії.

Чувіляєв зазначив, що зі строковиками зазвичай працюють військкомати та військова прокуратура. Поліцію залучили як додаткову силу через те, що автоматизована система обмежень для військовозобов'язаних повністю провалилася.

«Ця ситуація – насправді зайвий доказ того, що не працює хвалений реєстр військовозобов'язаних. Сенс цього реєстру в тому, що якщо ти не ходиш у військкомат – тобі хана: не можна нікуди виїжджати, брати кредити, квартиру, машину продавати-купувати… Ти просто обмежуєшся у цивільних правах і маєш бути зчеплений після цього по руках та ногах», – пояснив експерт.

Чувіляєв додав, що попри офіційний запуск системи ще в липні минулого року, на практиці вона залишається неінтегрованою з іншими державними структурами Росії.

«Запрацював цей реєстр у липні минулого року, і за цей рік, умовно кажучи, на 10 осіб, яких не випустили з країни, припадає 100 осіб, які благополучно виїхали, маючи повістку. Ні прикордонники, ні Росфінмоніторинг, ні інші відомства цього реєстру просто не бачать. Відповідно, обмеження, які мають накладатися в автоматичному режимі, не накладаються», – наголосив Чувіляєв.

Також пресаташе фонду «Идите лесом» скептично оцінив реальні можливості російської поліції вплинути на ситуацію та залучити громадян до війська за допомогою «профілактичних» заходів.

«Все, що вони можуть робити: це ходити за адресами, вказаними в реєстрі, і розповідати, що такий-то і такий-то не виконали обов'язок перед батьківщиною. А якщо ніхто не мешкає за адресою прописки? І якщо виходити з практики, то навіть ходити, мабуть, нікуди не будуть, а просто надсилати спам у месенджери: мовляв, батьківщина вас любить, все вам дала, тож негайно йдіть у військкомат. Будь-яка нормальна людина просто такі номери заблокує – і все», – підсумував Іван Чувіляєв.

Іван Чувіляєв також зазначав, що масове вклеювання у військові квитки російських громадян «мобілізаційних розпоряджень» та нагнітання паніки через це може бути елементом психологічного тиску.

«Главком» писав, що Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

Як повідомлялося, з початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації.

Читайте також:

Теги: росія путін мобілізація росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
5 травня, 05:32
Президент: Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати
Зеленський іронічно відреагував на відключення інтернету в РФ
5 травня, 19:42
Юрій Ушаков підкреслив «важливість» того, що ці гуманітарні та військові кроки збігаються з травневими датами
Радник Путіна заявив, що Москва погодилась на пропозицію Трампа продовжити перемир’я до 11 травня
8 травня, 22:08
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
11 травня, 04:29
Обмін полоненими 5 березня 2026 року
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57
До фінських підрозділів долучаться союзники по НАТО
Фінляндія проведе масштабні військові навчання біля кордону з РФ
16 травня, 02:20
Клімат перетворює Арктику на нову зону геополітичного суперництва
Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа
17 травня, 01:30
Россільгоспнагляд обмежив імпорт квітів із Вірменії, пояснивши це необхідністю «захисту фітосанітарного благополуччя та експортного потенціалу РФ»
Росія оголосила економічну війну Вірменії
21 травня, 06:59
Пожежа у будинку після атаки БпЛА
Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав російський дрон
Вчора, 06:20

Соціум

Удар по Таганрогу: Сили безпілотних систем знищили комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142
Удар по Таганрогу: Сили безпілотних систем знищили комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142
Мобілізація строковиків. Російський опозиціонер розповів про несподівані труднощі, з якими зіштовхнувся Кремль
Мобілізація строковиків. Російський опозиціонер розповів про несподівані труднощі, з якими зіштовхнувся Кремль
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Безпілотники атакували Таганрог: під удар потрапив порт
Безпілотники атакували Таганрог: під удар потрапив порт
У США автобус протаранив шість автівок, є загиблі
У США автобус протаранив шість автівок, є загиблі
Келлог анонсував візит до Києва: названо терміни
Келлог анонсував візит до Києва: названо терміни

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua