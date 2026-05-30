Удар по Таганрогу: Сили безпілотних систем знищили комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142

Максим Бурич
glavcom.ua
У РФ мінус «Іскандер» та 2 літаки Ту-142
фото: скріншот з відео
Підрозділи СБС у ніч проти 30 травня успішно відпрацювали по військовому аеродрому в Ростовській області РФ

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України завдали чергового результативного удару по військовій інфраструктурі на території Російської Федерації. Цієї нічні під прицілом українських безпілотників опинився військовий аеродром в околицях Таганрога Ростовської області. У результаті точної атаки окупанти втратили оперативно-тактичний ракетний комплекс та два дефіцитні дальні літаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді.

За словами командувача СБС, атака була комплексною та спрямовувалася як на авіаційні стоянки, так і на вогневі позиції ракетних військ супротивника. На військовому летовищі під Таганрогом підрозділам безпілотних систем вдалося виявити та повністю спопелити:

  • Оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) «Іскандер» – впольований безпосередньо на пусковій позиції, з якої ворог регулярно здійснював теракти проти цивільної та критичної інфраструктури України;
  • Два літаки Ту-142 – важкі борти, які базувалися на аеродромі.

Ефективність ураження підтверджується засобами об'єктивного контролю, які зафіксували масштабні загоряння та детонацію на території об'єкта.

Найболючішою втратою для ворога в цій операції є саме літаки Ту-142. Це радянські, а нині російські дальні протичовнові літаки, створені на базі стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-95.

Ці машини мають величезні габарити (довжина понад 51 метр, розмах крил – 50 метрів) і призначені для дальньої розвідки, пошуку та знищення атомних підводних човнів супротивника та візуального та радіотехнічного спостереження у великих акваторіях.

Росія має вкрай обмежений флот справних Ту-142, а їхнє відновлення чи будівництво нових одиниць в умовах жорстких санкцій є практично неможливим завданням для оборонпрому РФ.

Знищення ОТРК «Іскандер» у безпосередній близькості до пускових рубежів суттєво послабить можливості окупантів щодо завдання балістичних ударів по східних та південних областях України. Балістичні ракети цього комплексу є однією з найважчих цілей для перехоплення українською ППО, тому ліквідація самої пускової установки прямо на землі – найефективніший спосіб захисту міст.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня безпілотники атакували Армавір у Краснодарському краї в РФ.

