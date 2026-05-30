Міністр оборони США заінтригував заявою про Україну

що США зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню, каже Гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет запевнив, що США зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню

Сполучені Штати Америки мають намір і надалі підтримувати Україну та шукатимуть можливості для надання допомоги, необхідної для захисту від російської агресії. Як інформує «Главком» із посиланням на DRM News, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет після виступу на першому пленарному засіданні безпекового діалогу Shangri-La Dialogue.

За словами Гегсета, Вашингтон уже надав Києву значну підтримку та одночасно заохочував європейських союзників збільшувати власний внесок у допомогу Україні.

«Там, де ми могли допомогти Україні, ми допомогли. Там, де ми могли надати Європі можливість робити більше, ми це зробили», – сказав очільник Пентагону.

Він зазначив, що європейські держави останнім часом суттєво активізували підтримку України, а сама українська сторона демонструє високу ефективність у використанні наданих ресурсів.

«Європа активізувала свої зусилля, а Україна в цьому процесі продемонструвала таку ж, якщо не більшу, ефективність», – наголосив Гегсет.

Очільник американського оборонного відомства також підкреслив, що США зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню.

«Ми прагнемо, щоб вони могли захищатися, і знайдемо спосіб гарантувати нашу допомогу», – заявив міністр оборони США.

Раніше український президент попросив Дональда Трампа та Конгрес надати снаряди до Patriot, оскільки вони є єдиним засобом протидії російській балістиці. Звернення з'явилося після попередження РФ про підготовку «систематичних ударів» по Києву та заклику до дипломатів залишити місто. Під час попередньої масованої атаки українські військові через дефіцит засобів змогли збити лише 11 із 30 балістичних ракет.

Також президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенатором США Річардом Блюменталем та членом Палати представників Джимом Гаймсом. Глава держави подякував їм за двопартійну підтримку Конгресу та Президента США, яка залишається незмінною в складні дні після масованої атаки.

Під час зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що надіслав лист до Білого дому та Конгресу із запитом про термінову потребу в антибалістичних ракетах на тлі посилення ударів з боку Росії.