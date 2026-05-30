Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міністр оборони США заінтригував заявою про Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони США заінтригував заявою про Україну
що США зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню, каже Гегсет
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Очільник Пентагону Піт Гегсет запевнив, що США зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню

Сполучені Штати Америки мають намір і надалі підтримувати Україну та шукатимуть можливості для надання допомоги, необхідної для захисту від російської агресії. Як інформує «Главком» із посиланням на DRM News, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет після виступу на першому пленарному засіданні безпекового діалогу Shangri-La Dialogue.

За словами Гегсета, Вашингтон уже надав Києву значну підтримку та одночасно заохочував європейських союзників збільшувати власний внесок у допомогу Україні.

«Там, де ми могли допомогти Україні, ми допомогли. Там, де ми могли надати Європі можливість робити більше, ми це зробили», – сказав очільник Пентагону.

Він зазначив, що європейські держави останнім часом суттєво активізували підтримку України, а сама українська сторона демонструє високу ефективність у використанні наданих ресурсів.

«Європа активізувала свої зусилля, а Україна в цьому процесі продемонструвала таку ж, якщо не більшу, ефективність», – наголосив Гегсет.

Очільник американського оборонного відомства також підкреслив, що США зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню.

«Ми прагнемо, щоб вони могли захищатися, і знайдемо спосіб гарантувати нашу допомогу», – заявив міністр оборони США.

Раніше український президент попросив Дональда Трампа та Конгрес надати снаряди до Patriot, оскільки вони є єдиним засобом протидії російській балістиці. Звернення з'явилося після попередження РФ про підготовку «систематичних ударів» по Києву та заклику до дипломатів залишити місто. Під час попередньої масованої атаки українські військові через дефіцит засобів змогли збити лише 11 із 30 балістичних ракет.

Також президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенатором США Річардом Блюменталем та членом Палати представників Джимом Гаймсом. Глава держави подякував їм за двопартійну підтримку Конгресу та Президента США, яка залишається незмінною в складні дні після масованої атаки.

Під час зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що надіслав лист до Білого дому та Конгресу із запитом про термінову потребу в антибалістичних ракетах на тлі посилення ударів з боку Росії.

Читайте також:

Теги: Європа військові Україна президент Вашингтон Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрінеться з очільниками урядів чотирьох країн
Президент прибув до Вірменії на саміт європейських лідерів
3 травня, 15:40
Виставка відбувається у Palazzo Contarini Polignac у Венеції з 9 травня до 1 серпня 2026 року
Пінчук: Росія знищує українську культуру, але її знову повертають на Бієнале
8 травня, 14:10
Дрони вже полюють на логістику РФ у Маріуполі
Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо
9 травня, 10:54
Президент Росії Володимир Путін
Путін дедалі менше має варіантів у війні з Україною – розвідка Естонії
18 травня, 13:22
Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
18 травня, 14:21
Українську сторону на навчаннях представляли, зокрема, оператори розвідувальних та ударних дронів
Українці за кілька годин «знищили» елітні сили НАТО на навчаннях у Швеції
16 травня, 16:34
Урсула фон дер Ляєн: Ми рішуче підтримуємо Україну
Президентка Єврокомісії анонсувала посилення української ППО
24 травня, 14:32
Костянтин Темляк долучився до війська у 2024 році
Актор-воїн Костянтин Темляк показався у військовій формі після гучного скандалу (фото)
28 травня, 20:35
Тихановська пообіцяла докласти зусиль, аби Лукашенко відповів за злочини проти власного народу
Тихановська розповіла, яким бачить майбутнє Лукашенка
Сьогодні, 15:15

Соціум

Міністр оборони США заінтригував заявою про Україну
Міністр оборони США заінтригував заявою про Україну
Скарби диктатора. Грузія виставить на аукціон 40 тисяч пляшок вина, які належали Сталіну
Скарби диктатора. Грузія виставить на аукціон 40 тисяч пляшок вина, які належали Сталіну
Удар по Таганрогу: Сили безпілотних систем знищили комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142
Удар по Таганрогу: Сили безпілотних систем знищили комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142
Мобілізація строковиків. Російський опозиціонер розповів про несподівані труднощі, з якими зіштовхнувся Кремль
Мобілізація строковиків. Російський опозиціонер розповів про несподівані труднощі, з якими зіштовхнувся Кремль
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Безпілотники атакували Таганрог: під удар потрапив порт
Безпілотники атакували Таганрог: під удар потрапив порт

Новини

Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Сьогодні, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua