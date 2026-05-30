Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу

Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа

У ніч на 30 травня безпілотники атакували Армавір у Краснодарському краї в РФ. Про це повідомляє «Главком».

Вночі безпілотники атакували промислову зону Армавіру. Метою став об'єкт ТОВ «Південна нафтова компанія».

БпЛА пошкодили територію нафтобази. На об'єкті розпочалася пожежа.

ТОВ «Південна нафтова компанія» – це російська комерційна структура (зареєстрована в Армавірі), яка спеціалізується на оптово-роздрібній торгівлі моторним паливом і управляє мережею АЗС на півдні РФ. Компанія оперує великою перевалковою нафтобазою та мережею АЗС на території Краснодарського та Ставропольського країв, а також у Республіці Адигея.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.