Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Армавір опинився під атакою БпЛА
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа

У ніч на 30 травня безпілотники атакували Армавір у Краснодарському краї в РФ. Про це повідомляє «Главком».

Вночі безпілотники атакували промислову зону Армавіру. Метою став об'єкт ТОВ «Південна нафтова компанія».

БпЛА пошкодили територію нафтобази. На об'єкті розпочалася пожежа.

ТОВ «Південна нафтова компанія» – це російська комерційна структура (зареєстрована в Армавірі), яка спеціалізується на оптово-роздрібній торгівлі моторним паливом і управляє мережею АЗС на півдні РФ. Компанія оперує великою перевалковою нафтобазою та мережею АЗС на території Краснодарського та Ставропольського країв, а також у Республіці Адигея.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

Теги: пожежа вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Найкраще ППО» більше не рятує Москву
«Найкраще ППО» більше не рятує Москву
19 травня, 13:02
У Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не буде військової техніки під час параду
Десятки регіонів РФ відмовились від парадів на 9 травня: список
7 травня, 01:23
Росія давно застосовує схожу практику на захоплених та підконтрольних їй територіях
Путін підписав указ про видачу паспортів РФ жителям Придністров'я
15 травня, 23:40
Після атаки розгорілася пожежа
У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод
20 травня, 02:31
У Росії на мотоциклі на смерть розбився нафтовий мільярдер Михайло Смирнов
У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»
21 травня, 13:31
У Ярославлі пролунало щонайменше 15 вибухів
Безпілотники масовано атакували російський Ярославль
22 травня, 02:59
Перерва у пересуваннях диктатора країною на тлі почастішання ударів ЗСУ тривала 196 днів і стала рекордною, перевищивши навіть період ізоляції під час пандемії
Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України
22 травня, 09:00
Пекін не дав Путіну того, за чим він приїхав
Китай несподівано «охолодив» Путіна під час візиту до Пекіна
20 травня, 21:16
Папа Римський Лев XIV висловився про ракети та дрони над Україною
Папа Римський зробив емоційну заяву про війну в Україні
27 травня, 14:04

Соціум

Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Безпілотники атакували Таганрог: під удар потрапив порт
Безпілотники атакували Таганрог: під удар потрапив порт
У США автобус протаранив шість автівок, є загиблі
У США автобус протаранив шість автівок, є загиблі
Келлог анонсував візит до Києва: названо терміни
Келлог анонсував візит до Києва: названо терміни
Російський опозиціонер розповів про потаємні резерви путінської армії
Російський опозиціонер розповів про потаємні резерви путінської армії
Російські школи запустили опитування для учнів про Сталіна, Леніна та «традиційні цінності»
Російські школи запустили опитування для учнів про Сталіна, Леніна та «традиційні цінності»

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua