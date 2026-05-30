Скарби диктатора. Грузія виставить на аукціон 40 тисяч пляшок вина, які належали Сталіну

Надія Карбунар
Винний льох, у якому зберігається колекція рідкісних вин XIX та XX століть, що колись належала Сталіну
фото: Reuters
Сталін, який народився в Грузії, був палким поціновувачем та колекціонером вина

Грузія вперше відкрила винний погріб радянського диктатора Йосипа Сталіна, якому належало близько 40 тисяч пляшок вина. Їх збираються виставити на аукціон. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Як вказує агентство, Сталін, який народився в Грузії, був поціновувачем і колекціонером вина. В його сховищі, зокрема, напої з найбільших французьких маєтків для виноробства (château), які колись належали російському царю Олександру ІІІ та його синові Миколі ІІ.

Радянська влада захопила царські маєтки після російської революції 1917 року, і, як зазначається, Сталін отримав їх у володіння й додав свої улюблені вина до колекції.

Відомий колекціонер Віктор Чен, який прилетів до Тбілісі спеціально з Далласа (штат Техас, США), не приховував свого захоплення, розглядаючи вкриті багаторічним пилом пляшки з янтарною рідиною всередині.

«Я відчуваю себе Індіаною Джонсом – тут може нічого не буде, а може бути щось», – поділився враженнями колекціонер.

Грузинська влада планує продати колекцію Сталіна на аукціоні, а на зароблені гроші профінансувати відкриття школи виноробства в країні.

Йосип Сталін (Джугашвілі) – генеральний секретар і диктатор Радянського Союзу, який народився у місті Горі в Грузії. Політика Сталіна призвела до смертей мільйонів українців, зокрема під час масових терорів, репресій та голодоморів.

Нагадаємо, Міністерство просвіти Росії підготувало спеціальні анкети для школярів, студентів педагогічних вишів та молодих учителів, щоб перевірити їхні «громадянсько-патріотичні» та моральні установки. Школярів просять оцінити діячів радянської доби, серед яких Володимир Ленін, Йосип Сталін та Леонід Брежнєв. Крім того, учнів, студентів і педагогів запитують про використання соціальних мереж та вміння перевіряти інформацію, зокрема від так званих «іноземних агентів».

