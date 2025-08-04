В Данії скандал через «потворну та порнографічну» статую русалки

Сам автор, Пітер Бех, не розуміє критики, стверджуючи, що розмір грудей його кам'яної фігури «пропорційний» її масштабу

У Данії скандал навколо «потворної та порнографічної» статуї русалки

У Данії розгорнулися потужні дебати щодо долі статуї русалки «Den Store Havfrue» (Велика русалка). Агентство палаців та культури вимагає прибрати 14-тонну скульптуру з громадського простору через її невідповідність культурній спадщині. Своєю чергою, ця ситуація викликала бурхливу дискусію про мистецтво, цензуру та сприйняття жіночого тіла в сучасному суспільстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Скульптура, створена художником Пітером Бехом, з 2018 року перебувала у форті Драгьор, частині колишніх морських укріплень Копенгагена. Її було переміщено туди після того, як у 2006 році її встановили на пірсі Лангеліні, де її назвали «фальшивою та вульгарною».

Мистецтвознавець видання Politiken Матіас Крігер назвав статую «потворною та порнографічною». Священик і журналістка Соріне Готфредсен в газеті Berlingske зазначила, що статуя «є прикладом чоловічої палкої мрії про те, якою має бути жінка». За її словами, це не сприяє прийняттю жінками власного тіла.

З іншого боку, з'явилися й голоси на захист скульптури. Редакторка Аміната Корр Трейн в Berlingske назвала цю критику тілесною дискримінацією. Вона поставила питання: «Чи повинні оголені жіночі груди мати певну академічну форму та розмір, щоб їм дозволили з'являтися на публіці?». На думку Корр Трейн, якщо знаменита «Русалонька» з меншими грудьми є прийнятною, то проблема полягає саме у більших формах «Великої русалки».

Сам автор, Пітер Бех, не розуміє критики, стверджуючи, що розмір грудей його кам'яної фігури «пропорційний» її масштабу. Він створив статую у відповідь на коментарі туристів, що «Русалонька», натхненна казкою Ганса Християна Андерсена, занадто мала.

Муніципалітет Драгьора відхилив пропозицію Беха подарувати їм скульптуру, пояснивши, що «її просто важко вписати» через її розмір. Наразі художник сподівається знайти спосіб залишити статую в місті, а Датське агентство палаців та культури відмовилося від подальших коментарів.

Нагадаємо, між Ізраїлем та Туреччиною розгорівся гучний дипломатичний скандал, який відбувається на фоні і так напружених стосунків між країнами. Як пишуть турецькі ЗМІ, 29-річного співробітника посольства Туреччини в столиці Ізраїлю Омера Кьоше минулого тижня було затримано на місці злочину на пляжі Тель-Авіва за зйомку в жіночій роздягальні неповнолітніх дівчаток і жінок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на soL haber.

Кьоше дістався туди потай, сховався в одній з кабінок і знімав дівчат, що переодягаються, в сусідніх кабінках. Дівчатка помітили телефон, сказали дорослим та підозрюваного затримала поліція. Зокрема однією із жертв Омера Кьоше виявилась 13-річна дівчинка, фото і відео неповнолітньої були знайдені у телефоні дипломата.