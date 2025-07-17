Гурт Coldplay випадково розкрив зраду директора IT-компанії

СЕО IT-компанії Astronomer потрапив на великий екран під час концерту Coldplay

Непередбачений інцидент на концерті популярного гурту Coldplay спричинив скандал, який викрив подружню невірність генерального директора IT-компанії Astronomer. Під час виступу, на величезному екрані, призначеному для трансляції подій на сцені та реакції публіки, несподівано з'явилося відео, де СЕО був зображений в обіймах з ейчаром (HR-менеджером) його власної компанії. Про це повідомляє «Главком».

Зам'яти інцидент не вийшло: відео миттєво поширилося в мережі та вже набрало понад 10 млн переглядів, ставши вірусним. Як повідомляють у соцмережах, дружина СЕО у цей час перебувала вдома з двома дітьми.

Нагадаємо, гендиректор Метрополітен-опери Пітер Гельб закликав скасувати виступ російського диригента Валерія Гергієва в Італії, назвавши його присутність частиною путінської пропаганди.

До слова, Під час свого концерту в столиці Молдови співачка Віра Брєжнєва опинилася в незручній ситуації. Виконуючи російськомовну пісню «Близькі люди», артистка несподівано втратила рівновагу й ледь не впала зі сцени. Саме в цю мить глядачі помітили, що співає вона під фонограму.