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«Повертатися не планую»: скандальна блогерка Алхім виїхала з України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Алхім каже, що поки не планує повертатися в Україну
фото: соціальні мережі

Блогерка наголосила, що поїхала з України з власної ініціативи 

Українська блогерка Ганна Алхім повідомила про переїзд до Об’єднаних Арабських Еміратів. За її словами, вона планує жити в Дубаї й не збирається повертатися в Україну. Про це вона написала у своєму телеграм-каналі, інформує «Главком».

«Тепер ми будемо жити там. Не знаю, добре це чи погано – час покаже. У мене буде новий інстаграм про життя в Дубаї. В Україну повертатися не планую. Поки що так», – зазначила Алхім.

Блогерка також наголосила, що поїхала з України з власної ініціативи: «Ніхто мене не виганяв».

Серед причин переїзду вона згадала про небезпеку, зокрема обстріли столиці. «Після останнього «прильоту» в «Республіку», куди Вова ходить до школи, я з полегшенням зітхнула, що нас не було в Києві. Бо кожен день – як лотерея. Мені це набридло», – написала Алхім.

Раніше ми писали, що народна депутатка Наталія Піпа подала депутатське звернення до правоохоронців з проханням надати правову оцінку висловлюванням блогерки Анни Алхім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі нардепки.

«Подала депутатське звернення до Служби безпеки та Національної поліції через загрозу національній безпеці. Вимагаю розслідування, надання правової оцінки та негайної жорсткої реакції», – написала вона.

За словами Піпи, дії блогерки є протизаконними. Зокрема, депутатка пригадала, як Алхім називала російського диктатора Володимира Путіна «красунчиком». Парламентарка наголосила, що блогерка зневажає Україну та все українське, а також поширює наративи російської пропаганди.

Що відомо про Анну Алхім

Анна Алхім – це українська блогерка, яка вже не вперше втрапляє у гучні скандали. Її внесено до списку «Миротворця» через звинувачення в антиукраїнській пропаганді та участі в актах гуманітарної агресії проти України.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у 2020 році, Алхім назвала Путіна «красунчиком» і зазначила, що не знає нікого впливовішого за нього.

Блогерка заявляла, що вимоги розмовляти українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних, а мешканців західних областей України назвала «заводом д*білів». Алхім також критикувала пісні про війну, назвавши їх шароварщиною і несмаком. Натомість зізналась, що сама надає перевагу російським пісням.

У 2024 році блогерка виклала відео, де весело танцює під російський трек на алеї загиблих Героїв у Хмельницькому. Після хвилі критики вона запевнила, що «не помітила, де перебуває».

Теги: блогер Україна

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