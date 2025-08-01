80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі

Павлік, Сумська та Білоножко наразилися на критику через вшанування пам’яті покійного регіонала

Українські зірки спровокували скандал через вшанування народного артиста Яна Табачника, якому 31 липня мало б виповнитися 80 років. Про це передає «Главком» із посиланням на соцмережі.

Спочатку допис про ювілей свого померлого чоловіка опублікувала вдова Табачника – співачка Тетяна Недєльська. Відомі артисти почали висловлюватися під ним, чим і спровокували хвилю хейту.

Зокрема, народний артист України, співак Віктор Павлік опублікував у коментарях відео, де він та кілька людей прийшли вшанувати пам’ять Табачника на могилу в Тель-Авіві, граючи на трубі. Недєльська подякувала співакові. Проте це для інших користувачів соцмереж цей жест Павліка виявився тригером.

Також свої коментарі залишились під дописом народні артистки України Ольга Сумська та Світлана Білоножко, чим також викликали негативні оцінки.

Критики такого вшанування зокрема вважають, що «цей весь парад лицемірства «патріотів» не мав би такого значення», якби Табачник був просто популярним акордеоністом, який їздив співати по колоніях і на вечірки до влади. Але Табачник – депутат IV, V, VI й VII скликань Ради, який підтримував «регіоналів», які й привели до України війну.

Користувачі пишуть, що Табачник достатньо докладав зусиль для «руського міра» та тісно співпрацював із проросійською владою. Під найгострішу критику потрапив саме Віктор Павлік.

«Специфічні кола «патріотичної елітки» оплакують 80-річчя померлого 2023-го Яна Табачніка, улюбленого акордеоніста Януковича і Кучми: висловили співчуття «світлій, добрій пам’яті Яну Петровичу» Ольга Сумська і Світлана Білоножко, особисто припхався до Тель-Авіва поплакати на мармурову могилку Віктор Павлік – про що звітував відео в коментах. Побиваються через «втрату легенди, патріота», чиї дії «вписані золотими літерами української еліти» колеги-нардепи з регіоналів: «Ян, нам тебе не вистачає». Як бачимо, оте все, що зображує з себе «українську еліту і патріотів», ледь притримують на собі хіба для годиться відповідну маску. А щойно кон’юнктура поміняється – моментально повернуться до звичного способу життя», – написав політолог Олексій Голобуцький.

колаж: Олексій Голобуцький

Український співак і композитор, заслужений артист України Юрко Юрченко заявив, що взагалі видалив Павліка з друзів у Facebook.

«Бути Народним Артистом України і водночас політичним бісексуалом в такі часи – неможливо і неприйнятно! Кожен має визначитись!», – написав Юрченко.

Він згадав, що знає Павліка ще з 1993 року. Вони разом пройшли складні 90-ті, і Віктор не раз допомагав йому у скрутні часи: «У нього завжди можна було позичити 100 баксів. Він не відказував. Я повертав. Дякую, Вітя! То є правда!».

Але, за словами музиканта Юрченка, життя – це не тільки про спогади, а й про принципи. «Хвате бути слизьким равликом-павликом!», – емоційно додав він.

Нагадаємо, що 11 вересня 2023-го Ян Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень. Його серце зупинилося в ізраїльській лікарні. Музикант заповів, щоб його поховали в Тель-Авіві за єврейськими традиціями.

Народився Ян Табачник 1945 року в Чернівцях. Уперше він взяв до рук акордеон у 10 років, а з 13 років працював у напівпрофесійних групах. У 16 років музикант увірвався на професійну сцену. Вперше майстерність акордеоніста Яна Табачника в Радянському Союзі було зустрінуто в 1976 році – саме тоді з'явився його перший сольний альбом «Популярні мелодії».

До цього артист (з 1964 року) працював в естрадних оркестрах Астраханської, Калмицької, Батумі, Орловської та Ялтинської філармонії й в Ленконцерті.

У 2006, 2007 і 2012 роках Ян Табачник ставав народним депутатом України за списком «Партії регіонів». У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. У парламенті VI і VII скликань працював у комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

Вчора вдова спочилого Яна Табачника вшанувала його ювілей.