Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Вчора Яну Табачнику могло б виповнитись 80 років
фото з відкритих джерел

Павлік, Сумська та Білоножко наразилися на критику через вшанування пам’яті покійного регіонала

Українські зірки спровокували скандал через вшанування народного артиста Яна Табачника, якому 31 липня мало б виповнитися 80 років. Про це передає «Главком» із посиланням на соцмережі.

Спочатку допис про ювілей свого померлого чоловіка опублікувала вдова Табачника – співачка Тетяна Недєльська. Відомі артисти почали висловлюватися під ним, чим і спровокували хвилю хейту.

Зокрема, народний артист України, співак Віктор Павлік опублікував у коментарях відео, де він та кілька людей прийшли вшанувати пам’ять Табачника на могилу в Тель-Авіві, граючи на трубі. Недєльська подякувала співакові. Проте це для інших користувачів соцмереж цей жест Павліка виявився тригером.

80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі фото 1

Також свої коментарі залишились під дописом народні артистки України Ольга Сумська та Світлана Білоножко, чим також викликали негативні оцінки.

80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі фото 2

Критики такого вшанування зокрема вважають, що «цей весь парад лицемірства «патріотів» не мав би такого значення», якби Табачник був просто популярним акордеоністом, який їздив співати по колоніях і на вечірки до влади. Але Табачник – депутат IV, V, VI й VII скликань Ради, який підтримував «регіоналів», які й привели до України війну.

Користувачі пишуть, що Табачник достатньо докладав зусиль для «руського міра» та тісно співпрацював із проросійською владою. Під найгострішу критику потрапив саме Віктор Павлік.

«Специфічні кола «патріотичної елітки» оплакують 80-річчя померлого 2023-го Яна Табачніка, улюбленого акордеоніста Януковича і Кучми: висловили співчуття «світлій, добрій пам’яті Яну Петровичу» Ольга Сумська і Світлана Білоножко, особисто припхався до Тель-Авіва поплакати на мармурову могилку Віктор Павлік – про що звітував відео в коментах. Побиваються через «втрату легенди, патріота», чиї дії «вписані золотими літерами української еліти» колеги-нардепи з регіоналів: «Ян, нам тебе не вистачає». Як бачимо, оте все, що зображує з себе «українську еліту і патріотів», ледь притримують на собі хіба для годиться відповідну маску. А щойно кон’юнктура поміняється – моментально повернуться до звичного способу життя», – написав політолог Олексій Голобуцький. 

80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі фото 3
колаж: Олексій Голобуцький
80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі фото 4
80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі фото 5
80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі фото 6

Український співак і композитор, заслужений артист України Юрко Юрченко заявив, що взагалі видалив Павліка з друзів у Facebook.

«Бути Народним Артистом України і водночас політичним бісексуалом в такі часи – неможливо і неприйнятно! Кожен має визначитись!», – написав Юрченко.

Він згадав, що знає Павліка ще з 1993 року. Вони разом пройшли складні 90-ті, і Віктор не раз допомагав йому у скрутні часи: «У нього завжди можна було позичити 100 баксів. Він не відказував. Я повертав. Дякую, Вітя! То є правда!».

Але, за словами музиканта Юрченка, життя – це не тільки про спогади, а й про принципи. «Хвате бути слизьким равликом-павликом!», – емоційно додав він.

Нагадаємо, що 11 вересня 2023-го Ян Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень. Його серце зупинилося в ізраїльській лікарні. Музикант заповів, щоб його поховали в Тель-Авіві за єврейськими традиціями.

Народився Ян Табачник 1945 року в Чернівцях. Уперше він взяв до рук акордеон у 10 років, а з 13 років працював у напівпрофесійних групах. У 16 років музикант увірвався на професійну сцену. Вперше майстерність акордеоніста Яна Табачника в Радянському Союзі було зустрінуто в 1976 році – саме тоді з'явився його перший сольний альбом «Популярні мелодії».

До цього артист (з 1964 року) працював в естрадних оркестрах Астраханської, Калмицької, Батумі, Орловської та Ялтинської філармонії й в Ленконцерті.

У 2006, 2007 і 2012 роках Ян Табачник ставав народним депутатом України за списком «Партії регіонів». У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. У парламенті VI і VII скликань працював у комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

Вчора вдова спочилого Яна Табачника вшанувала його ювілей.

Читайте також:

Теги: скандал Ян Табачник Ольга Сумська Віктор Павлик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У соціальних мережах розгорівся скандал навколо мобілізації відомого журналіста та телеведучого Богдана Буткевича
Скандальна мобілізація: ГУР спростовує інформацію щодо журналіста Буткевича
10 липня, 11:32
Екран випадково викрив зраду СЕО IT-компанії Astronomer
Гурт Coldplay випадково розкрив зраду директора IT-компанії
17 липня, 18:05
Король Чарльз прийматиме Трампа у Британії
Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата
14 липня, 13:15
Юлії Свириденко закидають користування надто дорогими окулярами
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари
16 липня, 15:54
Суд визнав директора винним у вчиненні адміністративного правопорушення
Скандальні російськомовні концерти Сердючки. Директор розважального комплексу сплатить штраф
21 липня, 12:01
Інна Солодка має юридичну освіту
Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді
26 липня, 19:55
Справа Епштейна стала новим головним болем для Трампа
Трампа бісить, що Білий дім не може погасити скандал із Епштейном – WP
28 липня, 09:46
Дерева вирізали для реконструкції скверу на площі 0,9 га
Скандал на Львівщині: влада знищила сквер у центрі Городка, жителі обурені
30 липня, 18:18
Ян Табачник разом із дружиною Тетяною Недєльською
«Добре, що ти вже далеко». Вдова спочилого Яна Табачника вшанувала його ювілей
Вчора, 17:49

Шоу-біз

80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі
80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі
Горбачова заявила, що розлучається з Нікітіним і назвала причину
Горбачова заявила, що розлучається з Нікітіним і назвала причину
Кеті Перрі сходила на побачення з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо
Кеті Перрі сходила на побачення з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо
У Бірмінгемі відбулося прощання з Оззі Осборном: прийшли тисячі шанувальників
У Бірмінгемі відбулося прощання з Оззі Осборном: прийшли тисячі шанувальників
Актор Бенюк розповів, як окупанти хотіли його вбити
Актор Бенюк розповів, як окупанти хотіли його вбити
Із тортом за 3 тис. грн та в барбі-сукні: Тіна Кароль у рожевому відзначила особливе свято
Із тортом за 3 тис. грн та в барбі-сукні: Тіна Кароль у рожевому відзначила особливе свято

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
39K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
12K
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua