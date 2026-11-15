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У Естонії російські спецслужби намагадися підірвати оборонний завод

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Естонії російські спецслужби намагадися підірвати оборонний завод
Threod виробляє, зокрема, розвідувальні безпілотники великої дальності та ударні дрони
фото: err.ee

Операцію координувало російське військове розвідувальне управління – ГРУ

У ніч проти 14 листопада невідомі намагалися підпалити будівлю естонського оборонного підприємства Threod. У справі затримали вісьмох громадян Латвії. Про це пише естонський мовник ERR, інформує «Главком».

Приблизно о 03:00 зловмисники намагалися розбити вікна будівлі та залити всередину легкозаймисту рідину, щоб підпалити приміщення й спричинити вибух.

Однак завдяки втручанню служби безпеки самого підприємства напад не вдалося довести до кінця. Будівля зазнала пошкоджень, але виробничі потужності підприємства та його здатність постачати продукцію не постраждали. Також не постраждав ніхто з людей.

За словами голови Департаменту поліції безпеки Марго Паллосона, контррозвідка підтвердила, що до інциденту причетна Росія. Операцію координувало російське військове розвідувальне управління – ГРУ.

Департамент поліції безпеки спільно з Департаментом поліції та прикордонної охорони затримав вісьмох підозрюваних. Усі вони мешкають у Латвії. П’ятьох із них узяли під варту.

За словами генеральної прокурорки Астрід Асі, підозрювані мають різне походження та соціальний статус. Серед них є як молодші, так і люди середнього віку. За попередньою інформацією, це було замовне завдання, і ці люди приїхали до Естонії саме для його виконання.

Саму справу розслідують за статтею про діяльність проти безпеки Естонії за завданням іноземної розвідувальної або безпекової служби.

На тлі нападу на підприємство міністр внутрішніх справ Ігор Таро оголосив, що наступного тижня уряд обговорить питання закриття всіх естонсько-російських автомобільних прикордонних переходів з початку грудня.

Міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна, однак, заявив, що рішення закрити переходи з 1 грудня вже ухвалили і повідомили про це колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

«Росія повинна усвідомити, що ворожі дії проти Естонії тягнуть за собою наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді. Закриття пунктів пропуску на кордоні зменшить можливості росії проводити ворожу діяльність в Естонії та посилить наші зусилля щодо запобігання обходу санкцій», – пояснив він.

Threod виробляє, зокрема, розвідувальні безпілотники великої дальності та ударні дрони. Сама компанія заявляла про співпрацю з Україною та постачання озброєння для випробування в бойових умовах.

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня на складах болгарського військового заводу «Емко» поблизу села Царева-Лівада в районі міста Трявна спалахнула пожежа, яка супроводжувалася серією вибухів. Це була вже друга пожежа на складах компанії «Емко» за останній місяць. 10 серпня вибухи сталися на заводі з виробництва боєприпасів у селі Беліца в центральній Болгарії. Тоді причиною займання попередньо називали пожежу вантажівки. Усіх працівників підприємства евакуювали, загиблих і постраждалих не було

Раніше The Telegraph повідомляв про серію пожеж і вибухів на європейських оборонних підприємствах. 13 серпня вибух прогримів на підприємстві KNDS Ammo Italy у Коллеферро поблизу Рима. А 15 серпня в Таллінні сталася пожежа в будівлі оборонної компанії Milrem Robotics, яка виробляє безпілотні наземні системи та постачає їх Україні.

Західні розвідувальні джерела припускали, що низка подібних інцидентів може бути пов'язана з новою хвилею російських диверсій у Європі.

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Теги: напад Естонія зброя

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