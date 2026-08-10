Болгарія: на заводі з виготовлення боєприпасів сталися вибухи

Організовано евакуацію мешканців довколишніх населених пунктів

У частині складських приміщень заводу з виробництва боєприпасів у селі Беліца, що в центральній Болгарії, сталися вибухи після займання вантажівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTA.

Мер сусіднього міста Трявна Денчо Мінев зауважив, що територію оточено. За його словами, внаслідок пожежі ніхто не загинув і не постраждав.

Мінев додав, що пожежу на об’єкті загасили, а всі працівники заводу з виробництва боєприпасів EMCO Ltd. були евакуйовані.

«Наразі тривають роботи з гасіння пожеж, які поширилися на лісові масиви поблизу місця події. Причини пожежі будуть встановлені лише пізніше. Через дим та забруднення повітря ми закликаємо людей тримати вікна своїх осель закритими, користуватися захисними масками та уникати виходу на вулицю», – зазначив Мінев.

Мер міста Травна пояснив, що у місті Плахковці буде встановлено мобільну станцію для моніторингу якості повітря через поширення густого диму на великій території. На місці події перебувають керівники та підрозділи поліції й пожежної служби, а також представники Регіональної інспекції з охорони навколишнього середовища та водних ресурсів (RIEW) у Великому Тарнові.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв повідомив, що як запобіжний захід проводиться евакуація сусідніх населених пунктів.