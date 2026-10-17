Представник німецького бізнесу назвав головну перешкоду для оборонної співпраці з Україною

Райнер Перау розповів про головну перешкоду для спільних оборонних підприємств з Україною

Серед перешкод для створення спільних підприємств Райнер Перау виокремив питання інтелектуальної власності та її розподілу між українськими й німецькими партнерами

Україна та Німеччина мають потенціал для поглиблення співпраці в оборонній промисловості, зокрема завдяки поєднанню українських перевірених технологій із німецькими інженерними компетенціями та можливостями масштабування виробництва. Про це заявив голова Німецько-Української промислово-торговельної палати (AHK) Райнер Перау, передає «Главком».

Райнер Перау закликав німецькі компанії налагоджувати контакти з учасниками Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI), наголосивши на взаємній зацікавленості сторін у партнерстві.

Окремо під час обговорення порушили питання готовності німецьких виробників локалізувати виробництво в Україні, зокрема в межах спільних підприємств. У відповідь представник німецької сторони зазначив, що не має інформації про конкретні нові домовленості, однак це не означає, що таких проєктів немає.

За його словами, компанії часто не розголошують подробиці співпраці до фактичного запуску виробництва через безпекові ризики, зокрема загрозу російських ракетних і дронових ударів.

Серед перешкод для створення спільних підприємств він виокремив питання інтелектуальної власності та її розподілу між українськими й німецькими партнерами.

Представник німецької сторони додав, що надалі планують опрацювати ці проблеми та підготувати відповідний документ із викладом основних питань.

У січні 2025 року в Україні офіційно відкрили спільне оборонне підприємство німецької компанії KNDS Deutschland (тоді KMW) та українського партнера. Воно спеціалізується на обслуговуванні й ремонті військової техніки німецького виробництва, переданої Силам оборони України.

Зазначимо, генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас закликав владу змінити підхід до закупівель.

Українська компанія «Українська бронетехніка» працює над спільними продуктами з німецькою оборонною компанією MBDA. Їхній запуск планують найближчим часом.

Голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський анонсував масштабний прорив у збройній співпраці з Німеччиною.