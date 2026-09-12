Серія вибухів прогриміла на складах із боєприпасами в Болгарії

Склади компанії «Емко» горять уже вдруге за останній місяць

У ніч проти 12 вересня на складах болгарського військового заводу «Емко» поблизу села Царева-Лівада в районі міста Трявна спалахнула пожежа, яка супроводжувалася серією вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Nova.

За даними місцевої адміністрації, у цьому районі розташовано 11 складів. Спочатку вогонь спалахнув на одному з них, а згодом перекинувся ще на два сусідні. На складах загорілися боєприпаси, після чого пролунала серія вибухів.

Охорону об'єктів евакуювали, а територію навколо місця події оточили. Також було задіяно національну систему оповіщення про надзвичайні ситуації. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежа на складах із боєприпасами в Болгарії фото: Nova

Загрози для жителів найближчих населених пунктів також не зафіксовано. На місці працюють екстрені служби. Причини та обставини виникнення пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, це вже друга пожежа на складах компанії «Емко» за останній місяць. 10 серпня вибухи сталися на заводі з виробництва боєприпасів у селі Беліца в центральній Болгарії. Тоді причиною займання попередньо називали пожежу вантажівки. Усіх працівників підприємства евакуювали, загиблих і постраждалих не було

Раніше The Telegraph повідомляв про серію пожеж і вибухів на європейських оборонних підприємствах. 13 серпня вибух прогримів на підприємстві KNDS Ammo Italy у Коллеферро поблизу Рима. А 15 серпня в Таллінні сталася пожежа в будівлі оборонної компанії Milrem Robotics, яка виробляє безпілотні наземні системи та постачає їх Україні.

Західні розвідувальні джерела припускали, що низка подібних інцидентів може бути пов'язана з новою хвилею російських диверсій у Європі.