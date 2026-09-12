Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Серія вибухів прогриміла на складах із боєприпасами в Болгарії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Серія вибухів прогриміла на складах із боєприпасами в Болгарії
На складах військового заводу в Болгарії спалахнула масштабна пожежа
фото: Nova

Склади компанії «Емко» горять уже вдруге за останній місяць

У ніч проти 12 вересня на складах болгарського військового заводу «Емко» поблизу села Царева-Лівада в районі міста Трявна спалахнула пожежа, яка супроводжувалася серією вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Nova.

За даними місцевої адміністрації, у цьому районі розташовано 11 складів. Спочатку вогонь спалахнув на одному з них, а згодом перекинувся ще на два сусідні. На складах загорілися боєприпаси, після чого пролунала серія вибухів.

Охорону об'єктів евакуювали, а територію навколо місця події оточили. Також було задіяно національну систему оповіщення про надзвичайні ситуації. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежа на складах із боєприпасами в Болгарії
Пожежа на складах із боєприпасами в Болгарії
фото: Nova

Загрози для жителів найближчих населених пунктів також не зафіксовано. На місці працюють екстрені служби. Причини та обставини виникнення пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, це вже друга пожежа на складах компанії «Емко» за останній місяць. 10 серпня вибухи сталися на заводі з виробництва боєприпасів у селі Беліца в центральній Болгарії. Тоді причиною займання попередньо називали пожежу вантажівки. Усіх працівників підприємства евакуювали, загиблих і постраждалих не було

Раніше The Telegraph повідомляв про серію пожеж і вибухів на європейських оборонних підприємствах. 13 серпня вибух прогримів на підприємстві KNDS Ammo Italy у Коллеферро поблизу Рима. А 15 серпня в Таллінні сталася пожежа в будівлі оборонної компанії Milrem Robotics, яка виробляє безпілотні наземні системи та постачає їх Україні.

Західні розвідувальні джерела припускали, що низка подібних інцидентів може бути пов'язана з новою хвилею російських диверсій у Європі.

Читайте також:

Теги: Болгарія боєприпаси пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із найбільш зруйнованих кварталів Мили – саме тут розміщувався склад боєприпасів
«До будинків залітали ящики з патронами». Репортаж із села Мила, що пережило масштабну детонацію Тема тижня
1 вересня, 15:25
Супутники зафіксували пожежі поблизу російських військових об'єктів у Криму
Удар по Криму. Спалахнули пожежі біля позицій ППО та місця запуску «Іскандерів»
15 серпня, 11:30
Підприємство розташоване приблизно за 1000 км від українського кордону
Кілька регіонів Росії під атакою дронів: що уразили
22 серпня, 04:40
Ліквідація наслідків атаки безпілотників на Київщині
Київ і область другу добу поспіль атакують російські дрони: наслідки
29 серпня, 02:22
Вибухи і пожежі на Київщині, у Росії горить склад ритейлера: головне за ніч 29 серпня
Вибухи і пожежі на Київщині, у Росії горить склад ритейлера: головне за ніч 29 серпня
29 серпня, 05:51
Унаслідок удару та подальшої детонації у Милій зазнали пошкоджень десятки житлових будинків
Зеленський показав наслідки трагедії у Милій і зробив заяву про зберігання боєприпасів
29 серпня, 12:10
Пожежа у приміщенні недіючої школи на вул. Кирилівській
У Подільському районі Києва горить недіюча школа (фото)
13 серпня, 13:28
Пожежа у Маріуполі
В окупованому Маріуполі атаковано торговельний центр «Галактика»
7 вересня, 05:17
Наразі невідомо, чи пов'язане займання безпосередньо з атакою
На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів – ЗМІ
10 вересня, 21:49

Соціум

Атака на український Ан-124 в Німеччині. Слід веде до російської військової розвідки
Атака на український Ан-124 в Німеччині. Слід веде до російської військової розвідки
Стало відомо, скільки українських дітей навчається у школах Польщі
Стало відомо, скільки українських дітей навчається у школах Польщі
У Росії під удар потрапив комбінат, пов'язаний із виробництвом ракетного палива
У Росії під удар потрапив комбінат, пов'язаний із виробництвом ракетного палива
Пасажирський поїзд зійшов із рейок у Франції, постраждали десятки людей
Пасажирський поїзд зійшов із рейок у Франції, постраждали десятки людей
Куди зникли урагани? В Атлантиці зафіксовано незвичайну аномалію
Куди зникли урагани? В Атлантиці зафіксовано незвичайну аномалію
Серія вибухів прогриміла на складах із боєприпасами в Болгарії
Серія вибухів прогриміла на складах із боєприпасами в Болгарії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua