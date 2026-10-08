В Індії блискавка влучила у літак із 110 людьми на борту

Літак IndiGo після посадки в аеропорту Лакхнау з пошкодженою носовою частиною

Усі 110 людей на борту залишилися неушкодженими

Пасажирський літак IndiGo, який виконував рейс із Патни до Лакхнау, під час польоту вразила блискавка. Удар пошкодив носову частину повітряного судна, однак екіпаж безпечно посадив літак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of India.

Інцидент стався у середу, 7 жовтня. За даними індійських медіа, під час польоту літак потрапив у негоду, а блискавка вдарила в нього приблизно на висоті 17 тис. футів, тобто близько 5,2 км. Це відбулося, коли борт наближався до аеропорту імені Чаудхарі Чаран Сінгха в Лакхнау.

На борту були 104 пасажири та шестеро членів екіпажу. Літак приземлився після 16:00 за місцевим часом – раніше за запланований час прибуття, 16:20. Про травмованих не повідомляли.

Пошкодження виявили вже після посадки. За словами посадовця аеропорту, якого цитує агентство PTI, борт приземлився нормально, а ушкодження носової частини помітили працівники аеропорту. Після цього авіакомпанію повідомили, а літак визнали таким, що не може виконувати рейси (статус AOG – Aircraft on Ground). За цими даними, аварійної посадки не було.

Що відомо про пошкодження

Удар припав на носову частину літака. У ній розташований обтічник, який захищає метеорологічний радар – прилад, що допомагає екіпажу виявляти опади та небезпечні погодні явища перед літаком. Масштаб пошкоджень поки не уточнюють.

Пасажирські літаки проєктують із захистом від блискавки, і розряд зазвичай проходить крізь крайні частини конструкції – ніс, кінці крил, хвіст. Тому після удару блискавки борт обов'язково оглядають, навіть якщо політ завершився нормально. Інженери мають оцінити, чи не постраждали зовнішні елементи та електричні системи.

Що буде з літаком

Борт залишили в аеропорту Лакхнау для технічної перевірки та ремонту. Про інцидент повідомили Генеральне управління цивільної авіації Індії (DGCA). Літак повернеться до польотів лише після огляду та отримання дозволу регулятора.

Цей борт мав продовжити роботу на рейсі з Лакхнау до Ахмедабада. IndiGo надала пасажирам інший літак, який вилетів до Ахмедабада о 18:22.

Нагадаємо, у січні 2026 року в Індії розбився приватний літак, у якому загинули всі п'ятеро людей, зокрема заступник голови уряду штату Махараштра Аджит Павар. Причину катастрофи тоді не називали, DGCA розслідувало інцидент.